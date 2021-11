Cvirus.-El microbiólogo López Goñi cree que "lo que tiene que preocupar aquí y ahora es la variante Delta, la dominante"

BILBAO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El microbiólogo de la Universidad de Navarra Ignacio López Goñi ha considerado que, dado que aún "se sabe poco", no se justifica la "alarma desmesurada" sobre la variante Ómnicrom de la covid y, en este sentido, ha afirmado que "lo que nos tiene que preocupar aquí y ahora es la variante Delta, que es la dominante".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el experto ha afirmado que le sorprende "la histeria colectiva" que se ha generado con la aparición de Ómnicrom, una variante que "acumula una enorme cantidad de mutaciones" que hasta ahora no se habían detectado en otras variantes, pero cuyo efecto todavía se desconoce.

Dado que "se sabe poco" sobre esta nueva variante y que "todas las hipótesis están abiertas", cree que "no se justifica esa alarma desmesurada" y ha recordado que, de hecho, las primeras informaciones desde Sudáfrica apuntan a que "ha afectado a personas jóvenes, no vacunadas, la sintomatología es leve".

En todo caso, ha advertido de que hay que acostumbrarse a que "el virus sigue evolucionando, sigue mutando", por lo que es importante continuar con la vacunación y las medidas preventivas de la propagación. "Lo que nos tiene que preocupar aquí y ahora es la variante Delta, que es la dominante", ha apuntado.

MUCHO MEJOR QUE HACE UN AÑO

Por otro lado, ha señalado que, aunque "se insiste mucho en la incidencia, en el número de casos" de la covid, en este momento "el dato importante es cuánta gente está ingresando, cuánta gente está en la UCI", así como las personas fallecidas, y disgregar los datos en función de si se está vacunado o no, por edades y si tiene otras enfermedades o no. "Porque no es lo mismo morir por covid que con covid", ha precisado.

En esta línea, ha afirmado que "estamos muchísimo mejor que hace un año", cuando no se había iniciado la vacunación. En todo caso, ha incidido en que la necesidad de reducir los casos y que si aumentan hay más ingresos y fallecimientos y "hay que tener cuidado".