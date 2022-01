Cvirus.- Bengoa cree que la situación será mucho mejor en "una o dos semanas" y defiende mantener todavía restricciones

BILBAO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El experto en Salud Pública Rafael Bengoa cree que la situación de la pandemia será "mucho mejor" en una o dos semanas y, por ello, considera que no hay que precipitarse y mantener las restricciones existentes todavía, incluido, el pasaporte Covid.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Bengoa se ha referido a la situación de la pandemia en Euskadi y ha señalado que, aunque está bajando la incidencia acumulada, hay otros indicadores que todavía están subiendo.

Por lo tanto, cree que el optimismo todavía "con pinzas" y ha rechazado esa idea que se está asentado de que "casi es bueno agarrar el Ómicron" porque es como una dosis de vacuna porque es "falso".

En relación a las restricciones y a las decisiones de algunos comunidades como Cantabria de dejar de exigir el pasaporte Covid, Rafael Bengoa ha indicado que hay ahora una "tendencia a precipitarse" cuando los indicadores siguen siendo "muy malos".

"No está bajando en todo el país, aunque, en general, esto va a bajar obviamente dentro de una semana o dos y vamos a estar en una situación muchísimo mejor, por qué no esperar, ante todas las restricciones, incluido el pase Covid, dos o tres semanas para saber que hemos alcanzado una meseta", ha afirmado. A su juicio, eso es lo razonable y, por ello, también cree conveniente que no se permita todavía la competición escolar.