CValenciana destaca que el ritmo de crecimiento en "mínimo" y que las UCI aún están al 70%

Señala que aún es pronto para poder determinar cuándo se alcanzará el pico

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera valenciana de Sanidad, Ana Barceló, ha destacado este miércoles que el ritmo de crecimiento del coronavirus en los últimos cuatro días ha sido "mínimo" en la Comunitat Valenciana, aunque aún es pronto para poder determinar cuándo se alcanzará el pico. Además, ha destacado que esta "estabilidad" permite que aún quede libres 228 camas UCI, lo que supone, el 70% de ocupación.

Barceló, en su comparecencia diaria para informar de la situación del coronavirus en la Comunitat Valenciana, ha resaltado que este miércoles el número de personas ingresadas se mantiene "estable" en 2.189, las mismas que este martes gracias a que se han dado 240 altas.

Asimismo, ha resaltado que el ritmo de crecimiento ha sido "mínimo" en los últimos cuatro días: 414 nuevos positivos este miércoles frente a los 398 de ayer y los 326 del pasado lunes, y muchos menor que hace un par de semanas.

Al respecto, ha resaltado que las medidas de confinamiento y de distancia social "comienza a notarse" y ha confiado en que ese ritmo de contagios "siga disminuyendo". No obstante, ha advertido: "esto

no significa que no vamos a seguir teniendo casos".

Con todo, ha señalado que aún es "muy arriesgado" poder decir cuando se alcanzará el pico y los nuevos casos comenzarán a descender porque "los expertos aún no disponen de datos" para hacer este pronóstico. "Tenemos esperanza pero hay que ser muy cautos y debemos esperar un poco más para poder decir cuando haber alcanzando el pico", ha señalado.

MÁS UCI

Barceló ha resaltado que las camas UCI aún están al 71% de su capacidad, con 228 libres, y con capacidad para seguir habilitando nuevos espacios. Al respecto, ha explicado que las nuevas UCI siempre se instalarán dentro de los hospitales, en espacios que reúnan las condiciones, pero nunca fuera, ni siquiera en los hospitales de campaña que están levantado o en Campanar.

Asimismo, ha descartado que en la Comunitat se vaya a dejar de intubar a los mayores de 80 años, -- "los queremos a todos con nosotros", ha recalcado--, y ha destacado que el resto de enfermedades de Urgencias "se están atendiendo perfectamente".

En ese sentido, ante la posibilidad de que deriven aquí enfermos de otras regiones, ha comentado que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado que somos una comunidad "solidaria" y "en disposición de aceptar pacientes", pero que "nos sabemos si estaremos en condiciones de prestar esa ayuda cuando nos la pidan porque no sabemos cuándo se va a producir el pico".

Barceló ha explicado que tampoco se dispone de estudios de proyección de cuántos positivos puede haber en la Comunitat Valenciana ya que solo disponen de los casos confirmados. Asimismo, ha insistido en que no facilitarán un mapa de contagios, pese a la demanda de los alcaldes.

Al respecto, ha explicado que se trata de una información que a Sanidad sí que le interesa para reorientar los recursos pero que socialmente "no aporta nada porque hace mucho tiempo que perdimos la trazabilidad" y solo abriría la puerta a "una especulación sobre quién podrá estar contagiado". "Hay que trasladar tranquilidad porque lo importante es que el sistema responde a la situación que estamos viviendo", ha apuntado.