Un cuerpo más fuerte durante el envejecimiento ayuda a tener un cerebro más saludable

GRANADA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Granada y del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, en colaboración con expertos internacionales, han demostrado que la fuerza muscular de los adultos mayores de 65 años que no presentan deterioro cognitivo se relaciona con una mayor materia gris cerebral.

Según el estudio, es la fuerza de prensión manual o tren superior la que muestra una relación con mayores volúmenes de materia gris en áreas corticales y subcorticales del cerebro, y es en la memoria de trabajo espacial (a corto plazo) o en la flexibilidad cognitiva donde mejores consecuencias tiene.

Este trabajo se ha publicado en la revista 'Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports', y forma parte del ensayo aleatorio controlado 'Active Gains in brain Using Exercise During Aging' (Agueda), que incluye a 90 adultos mayores cognitivamente sanos, de los que 57 por ciento son mujeres.

El proyecto Agueda está liderado por Irene Esteban Cornejo, investigadora Ramón y Cajal del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Facultad de Ciencias del Deporte y del Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud de la Universidad de Granada.

La científica destaca el vínculo entre la fuerza muscular y la salud cerebral, brindándole importancia a la interacción músculo-cerebro como una estrategia prometedora para mejorar la función cognitiva en esta población adulta. Andrea Coca-Pulido, autora principal del estudio, quien ha realizado este trabajo como parte de su tesis doctoral en el Programa de Biomedicina de la UGR, ha resaltado la relevancia de los resultados.

SALUD CEREBRAL

"Una mayor fuerza muscular durante el envejecimiento podría tener un impacto protector en la salud cerebral, en la cual la fuerza de agarre manual, una medida rápida, económica y reproducible, parece ser el indicador más sólido para predecir el volumen de materia gris en diferentes regiones cerebrales en esta población".

Por su parte, el profesor José Mora González, también del Departamento de Educación Física y Deportiva de la UGR, añade que "estos hallazgos abogan por considerar la fuerza muscular como un elemento crucial en futuras intervenciones de ejercicio, con el objetivo de contrarrestar el deterioro relacionado con la edad".

El estudio Agueda ha desarrollado una intervención de fuerza muscular de seis meses de duración para examinar si las mejoras en fuerza muscular tras el programa de ejercicio producen beneficios a nivel de estructura y función cerebral y cognitiva en adultos mayores, e identificar los mecanismos de acción que subyacen a estas mejoras.