¿Cuánto tiempo persisten los coronavirus en las superficies de los objetos y cómo eliminarlos?

Publicado 09/02/2020 8:29:37 CET

07 February 2020, China, Hong Kong: Woman look at the empty rack at a local supermarket, where almost daily necessities running out of stock in supermarkets under the fear of coronavirus spread. Photo: Liau Chung-Ren/ZUMA Wire/dpa - Liau Chung-Ren/ZUMA Wire/dpa