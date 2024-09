Cuándo estar alerta sobre un desprendimiento de retina

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Detectar a tiempo un desprendimiento de retina es fundamental para evitar una pérdida de la vista. Es una afección grave que es idóneo identificar a tiempo. Pero, ¿por qué se produce y cómo se trata? ¿Realmente es fácil de identificar?

Para poder comprenderlo entrevistamos en Infosalus al doctor José Carlos Martín Rodrigo, especialista de la Unidad de Retina y Vítreo, del Servicio de Oftalmología, del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Comunidad de Madrid), quien nos recuerda que la retina, la capa interna del ojo, está formada por células fotosensibles que reciben la luz y la transforman en impulsos nerviosos.

"Los impulsos nerviosos viajan hasta la corteza cerebral, donde se convierten en imágenes. El desprendimiento de la retina es la separación de la capa interna de la retina (neurosensorial) de la capa externa (epitelio pigmentario) por la penetración de líquido entre ambas capas; lo que conlleva a una pérdida grave de agudeza visual", advierte.

¿CÓMO SE PRODUCE?

Existen tres tipos de desprendimiento de retina, tal y como describe este especialista: regmatógeno (el más frecuente con mucha diferencia), el traccional, y el exudativo. Concreta que para que se produzca este fenómeno han de ocurrir tres cosas: una rotura retiniana; el vítreo (gel que rellena el ojo por dentro) ha de estar licuado, algo que se produce por envejecimiento; y este vítreo ha de introducirse por la rotura.

"El 60% de los desprendimientos de retina van precedidos de un desprendimiento de vítreo posterior. Ese vítreo licuado se colapsa terminando por desprenderse, y al producirse esto pueden provocar tracciones sobre la retina que terminan por romperla", añade el doctor José Carlos Martín Rodrigo.

PRINCIPALES SÍNTOMAS POR LOS QUE CONSULTAR

Inicialmente, este especialista del Hospital Universitario Fundación Alcorcón señala que los pacientes refieren ver destellos luminosos o flashes, más evidentes en la oscuridad, y moscas volantes o puntos negros que aparecen de forma abrupta. A su vez, destaca que el desprendimiento de retina no cursa con dolor ni molestias oculares. "Únicamente presenta síntomas visuales", subraya.

Es más, sostiene que a medida que progresa el desprendimiento, los pacientes presentan un defecto en el campo visual que describen como una 'cortina negra', que avanza hacia el centro. "Finalmente, cuando ya está afectada la mácula (área central de la retina) el paciente presenta una pérdida de visión central", apunta este especialista.

ATENTO A LOS FACTORES DE RIESGO

El principal factor de riesgo para desarrollar el desprendimiento de retina es la edad, tal y como describe el especialista de la Unidad de Retina y Vítreo del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, y afirma que en el 60% de los casos su desencadenante es un desprendimiento de vítreo posterior que, a su vez, éste es fruto del envejecimiento.

"La miopía es otro factor de riesgo. El 50% de los desprendimientos de retina ocurren en miopes. Pacientes con miopía entre 1 y 3 dioptrías tienen un riesgo de padecer un desprendimiento de retina cuatro veces mayor que la población general. Si esta miopía es mayor de tres dioptrías, este riesgo es hasta diez veces mayor", advierte el doctor.

Otros factores son la cirugía de catarata previa, que supone un riesgo de un 1%; una historia de desprendimiento de retina en familiares de primer grado; y traumatismos oculares, que suponen un 10-12% de los desprendimientos de retina, añade José Carlos Martín Rodrigo.

Es por ello por lo que este experto aconseja que las personas con miopía, o con antecedentes familiares de desprendimiento de retina se hagan revisiones periódicas de fondo de ojo, principal prueba de diagnóstico. "La aparición súbita de moscas volantes, o un aumento brusco de las mismas, así como destellos, han de ser consultados rápidamente con el oftalmólogo", agrega.

¿CÓMO SE TRATA UN DESPRENDIMIENTO DE RETINA?

Igualmente, el especialista del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón mantiene que si el desprendimiento de retina aún no se ha producido, y únicamente existe un desgarro, éste se puede tratar con láser (fotocoagulación) o con frío (crioterapia).

"Una vez desprendida la retina, el tratamiento es con cirugía, que ha de ser lo más precoz posible para mejorar la tasa de éxito, así como el resultado visual final. El objetivo de la cirugía es cerrar las roturas y vaciar el líquido para recolocar la retina en su sitio", indica el doctor. Es más, mantiene que hay varios tipos de tratamiento quirúrgico:

·Vitrectomía: es la más habitual, mediante un abordaje intraocular, con el que se eliminan las tracciones del vítreo, se recoloca la retina vaciando el líquido que se ha acumulado debajo de ella, y finalmente se sellan las roturas con un láser intraocular; al finalizar la cirugía se deja un gas, o un aceite de silicona dentro del ojo.

·Cirugía escleral: el objetivo es cerrar las roturas aproximándolas a la pared del ojo; para ello se colocan 'cerclajes' (una especie de cinturón que se pasa por debajo de los músculos oculares) o 'explantes' sobre la superficie del ojo; se trata de una cirugía empleada en los casos de desprendimiento de retina no complicados, y que no han sido operados previamente de catarata.

·Retinopexia neumática: en casos muy seleccionados, el oftalmólogo le puede inyectar una burbuja de un gas expansible de forma ambulatoria, tras lo cual se ha de hacer un tratamiento postural durante 5-7 días, y finalmente aplicar láser para sellar la rotura.

En este sentido, este experto señala que el postoperatorio varía en función del tratamiento, y precisa que, en general, se deberá guardar reposo boca abajo los días posteriores a la cirugía, a la vez que al paciente se le pautará un tratamiento con gotas antiinflamatorias y para mantener dilatada la pupila. "No se puede hace ejercicios que requieran esfuerzo, ni levantar peso. Si se le ha dejado gas, hay que evitar cambios de presión atmosférica, como viajar en avión, subir puertos de montaña, etcétera", entre otros puntos a tener en cuenta.

Lo habitual es que el 85% de los desprendimientos de retina se resuelvan con la primera cirugía; mientras que especifica este experto del hospital madrileño que el 15% de casos restantes pueden requerir dos o más cirugías.

"La recuperación visual depende de si está afectada o no la mácula. Si no lo está, probablemente mantenga la agudeza visual previa a la cirugía. Si ésta se ha afectado, la recuperación dependerá del tiempo de evolución. Más de un 90 % de los desprendimientos de retina tiene una evolución favorable si se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz adecuado. En caso de no conseguirse la reaplicación de la retina, o de no operarse, puede conllevar una pérdida completa e irreversible de la visión", concluye.