¿Cuáles son las características más comunes de los fallecidos con coronavirus?

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores ha identificado las características más comunes de 85 pacientes de Covid-19 que murieron en la ciudad china de Wuhan, epicentro del coronavirus, en las primeras etapas de la pandemia.

"El mayor número de muertes en nuestra cohorte fueron en varones mayores de 50 años con enfermedades crónicas no transmisibles. Esperamos que este estudio transmita la seriedad de Covid-19 y enfatice los grupos de riesgo de los varones mayores de 50 años con condiciones crónicas comórbidas, incluyendo hipertensión (presión arterial alta), enfermedad coronaria y diabetes", explican los autores en su artículo, publicado en la revista científica 'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine'.

Los investigadores examinaron los registros médicos de 85 pacientes que habían fallecido en el Hospital Hanan y el Hospital de la Unión de Wuhan entre el 9 de enero y el 15 de febrero, y registraron información sobre sus antecedentes médicos, exposiciones al coronavirus, enfermedades crónicas adicionales que tenían (comorbilidades), síntomas, hallazgos de laboratorio, resultados de tomografías computarizadas y manejo clínico. Luego se hicieron análisis estadísticos.

La edad media de estos pacientes era de 65,8 años, y el 72,9 por ciento eran hombres. Sus síntomas más comunes eran fiebre, falta de aliento (disnea) y fatiga. La hipertensión, la diabetes y la enfermedad coronaria fueron las comorbilidades más comunes. Poco más del 80 por ciento de los pacientes tenían recuentos muy bajos de eosinófilos (células que se reducen en las infecciones respiratorias graves) al ser ingresados en el hospital.

Las complicaciones incluían insuficiencia respiratoria, shock, síndrome de distrés respiratorio agudo y arritmia cardíaca, entre otras. La mayoría de los pacientes recibieron antibióticos, antivirales y glucocorticoides (tipos de esteroides). A algunos se les administró inmunoglobulina intravenosa o interferón alfa-2b.

"No se conoce completamente la eficacia de medicamentos como antivirales o agentes inmunosupresores contra el Covid-19. Tal vez nuestra observación más significativa es que si bien los síntomas respiratorios pueden no desarrollarse hasta una semana después de su presentación, una vez que lo hacen puede haber un rápido declive, como lo indica la corta duración entre el momento del ingreso y la muerte (6,35 días en promedio) en nuestro estudio", indican.

Basándose en sus conclusiones, la eosinofilopenia (niveles anormalmente bajos de eosinófilos en la sangre) puede indicar un mal pronóstico. Los científicos también señalaron que la aparición temprana de la falta de aliento puede utilizarse como un síntoma de observación para los síntomas de Covid-19. Además, detectaron que una combinación de medicamentos antimicrobianos (antivirales, antibióticos) no ayudaba de manera significativa a estos pacientes. La mayoría de los pacientes estudiados murieron por insuficiencia de múltiples órganos.