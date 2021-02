CRIS contra el cáncer reivindica la necesidad de invertir en investigación "ahora más que nunca"

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

CRIS contra el cáncer ha revindicado, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, la necesidad de invertir en investigación "ahora más que nunca".

"La pandemia que estamos sufriendo ha vuelto a poner a la investigación como algo prioritario y necesario. En CRIS contra el cáncer sabemos que es la única vía de ganar al cáncer, por lo que nos comprometemos que en 2021 aumentaremos otro 15 por ciento nuestra inversión, pues nuestros ensayos dan esperanza a personas que no tienen otros tratamientos para vencer el cáncer", ha comentado la directora de CRIS contra el cáncer, Marta Cardona.

La organización explica la lucha contra la enfermedad de Miguel Ángel Montero, que comenzó tras el diagnóstico de un mieloma, pero este verano cuando tuvo una recaída y se infectó de COVID-19 mientras recibía tratamiento de quimioterapia, se complicó aún más retrasando su tratamiento.

"Mejor no recordar esos días que fueron muy difíciles. Tras superar el Covid y conseguir que mis niveles se estabilizarán, mi médico me recomendó entrar en un ensayo de la Unidad CRIS de Tumores Hematológicos del Hospital 12 de Octubre con el Dr. Joaquín Martínez. No lo dudé y aquí estoy con uno de los tratamientos más fáciles que he tenido, es un simple pinchazo. Es increíble, yo no daba un duro por mi vida y ahora me doy largos paseos", detalla.

En este sentido, Joaquín Martínez, jefe de Servicio de Hematoncológica y Jefe Unidad CRIS de Tumores Hematológicos en el Hospital 12 de Octubre, explica que el tratamiento que Miguel está recibiendo es inmunoterapia avanzada dentro de un ensayo de fase I para el tratamiento de enfermos de mieloma múltiple refractarios a tratamientos habituales. La media de supervivencia de estos enfermos está entre 5 y 8 meses.

"Se trata de un tratamiento llamado anticuerpo biespecífico anti-BCMA, un tipo de inmunoterapia de nueva generación: une los linfocitos T que nos defienden de los tumores con el tumor para que este sea eliminado. Es un tratamiento subcutáneo. Este nuevo ensayo lo abrimos el verano de 2020, en parte con la financiación de CRIS contra el cáncer, en el que están participando 7 pacientes. Tenemos prometedores resultados, ya que 7 de ellos están respondiendo eficazmente al tratamiento. Lo importante no es solo que sea eficaz, sino también cómodo para el paciente y sin toxicidad", remacha.