CRIS contra el cáncer lanza la plataforma #GanarAlCáncer para conseguir fondos para la investigación

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

CRIS contra el cáncer ha lanzado la nueva plataforma de retos solidarios #GanarAlCáncer, que tiene como objetivo seguir trasformando los fondos que se recauden en investigación de esta enfermedad.

#GanarAlCáncer nace bajo un mensaje sencillo que busca movilizar a la sociedad: "El cáncer no sabe montar en bici, no corre maratones, no sabe nadar. El cáncer no sabe hacer 'cookies', no pinta, no escribe relatos. Yo sí, porque el cáncer no tiene amigos ni retos que le apoyen".

De esta forma, CRIS contra el cáncer quiere poner de relevancia que a través de actividades sencillas se puede apoyar la investigación de cáncer. Así, anima a toda la sociedad, a colegios, a empresas que dejen volar su creatividad y realicen retos para acabar con el cáncer a través de la investigación. Retos como cenas solidarias, desafíos deportivos, o encuentros sociales como cumpleaños.

Esta nueva plataforma la inauguran Cristina (panadera), Daniel (corredor), Sara (hostelera) y Desi (peluquera), "ya que ellos saben hacer pan, correr, servir café y hacer mechas, y el cáncer no", apuntan desde CRIS. Se unen los cuatro como los primeros en realizar retos de esta nueva plataforma.

La directora de CRIS contra el cáncer, Marta Cardona, señala que la entidad lleva 10 años "convirtiendo los recursos que proceden de nuestros socios y empresas colaboradoras en investigación y, gracias a ellos, consiguiendo grandes avances en cáncer con tratamientos innovadores que han beneficiado a más de 2.800 pacientes".

"En este tiempo también se han realizado multitud de retos, concretamente 356, que han conseguido más de 1,1 millón de euros; pero ahora damos un paso más creando esta gran plataforma, #GanarAlCáncer, porque no hace falta hacer grandes retos, sino actividades sencillas, ya que el cáncer no sabe hacer nada, y juntos podemos vencerlo", añade Cardona. "Así, cualquiera puede formar parte de este movimiento, con creatividad, las pequeñas cosas se pueden convertir en acciones fáciles de llevar a cabo por cualquier persona o empresa", concluye.