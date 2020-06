CRIS contra el cáncer y la Fundación Damon Runyon desarrollan las Becas de investigación en Europa

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

CRIS contra el cáncer arrancan las Becas de investigación en Europa con la Fundación Damon Runyon, referente mundial en investigación que ha impulsado hasta a 12 Premios Nobel, con el objetivo de "vencer al cáncer y la clave pasa por impulsar la investigación con los mejores y establecer sinergias colaborativas", explica Diego Megía, presidente de CRIS.

Este acuerdo busca, por tanto, premiar cada año a dos prometedores científicos post doctorales de Estados Unidos con potentes programas de movilidad para que continúen sus carreras en Europa, amplíen su conocimiento, generen contactos y desarrollen sus propias líneas de investigación.

El objetivo de estas ambiciosas becas sigue la línea marcada por ambas instituciones de identificar a los mejores investigadores, dotarles de medios e impulsar el avance científico hacia nuevas estrategias para luchar contra el cáncer. Las dos sociedades defienden que la única manera para acercar la cura a los pacientes consiste en investigar e invertir en propuestas audaces y ambiciosas. En este sentido cabe destacar el efecto multiplicador que generan las apuestas en investigación de CRIS atrayendo, con resultados, más recursos para impulsar la investigación y el desarrollo de proyectos.

Gracias al vínculo entre CRIS contra el cáncer y Damon Runyon, dos investigadoras de Estados Unidos disfrutarán desde el mes de julio la posibilidad de lanzar sus proyectos individuales en Europa gracias a unas becas postdoctorales. Este acuerdo busca, por tanto, premiar cada año a dos prometedores científicos post doctorales de Estados Unidos con potentes programas de movilidad para que continúen sus carreras en Europa, amplíen su conocimiento, generen contactos y desarrollen sus propias líneas de investigación.

El objetivo de estas ambiciosas becas sigue la línea marcada por ambas instituciones de identificar a los mejores investigadores, dotarles de medios e impulsar el avance científico hacia nuevas estrategias para luchar contra el cáncer. Las dos sociedades defienden que la única manera para acercar la cura a los pacientes consiste en investigar e invertir en propuestas audaces y ambiciosas.

"Para CRIS contra el cáncer es un orgullo poder desarrollar estas Becas de Investigación junto a una institución líder y referente mundial en investigación como Damon Runyon, que confía en CRIS para implantar su modelo de identificación y selección de talento. Nuestro objetivo es vencer al cáncer y sabemos que la clave pasa por impulsar la investigación, identificar a los mejores centros y a los mejores investigadores y establecer sinergias colaborativas para compartir conocimientos e impulsar la cura", explica Megía.

Las dos primeras galardonadas de estas ambiciosas becas internacionales de investigación son las investigadoras Iva Tchasovnikarova, que deja el Massachussetts General Hospital para incorporarse al The Gurdon Institute de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, e Ivana Gasic, que se incorpora a una plaza en la Universidad de Ginebra, Suiza, desde la Harvard Medical School of Boston.

Tchasovnikarova, como jefa de grupo de Cancer Biology, desarrollará el proyecto 'Deciphering the role of MORC2-mediated nucleosome remodeling in epigenetic repression by the HUSH complex'. Hasta la fecha ha participado en el descubrimiento y descripción de varios mecanismos epigenéticos -la rama de la ciencia que estudia cómo y cuándo se lee cada gen-, y en su nueva etapa en Cambridge liderará su propio equipo con la intención de transformarlo en un grupo de referencia internacional en el campo de la epigenética del cáncer.

Por su parte, Gasic se incorpora como jefa de grupo para dirigir el proyecto 'Molecular elucidation of the interphase Microtubule Integrity Response (MIR)'. Su laboratorio abordará la investigación sobre el citoesqueleto de microtúbulos (parte del andamiaje celular) en el contexto del cáncer, pero desde un novedoso enfoque multidisciplinar que incluye biología celular, bioinformática y biología de sistemas. La comprensión en detalle del funcionamiento y regulación del citoesqueleto aportarán información fundamental para el conocimiento y el tratamiento del cáncer con nuevas estrategias terapéuticas.