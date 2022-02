CRIS contra el cáncer ensalza el valor de la investigación en su nueva campaña 'Investigamos, ganamos'

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

CRIS contra el cáncer ha lanzado la campaña 'Investigamos, ganamos', con la que pretende sensibilizar a la sociedad de la importancia de invertir en investigación. En ella, dos pacientes de cáncer hablan directamente a su enfermedad para contar cómo le han hecho frente.

La campaña está protagonizada por Pepe Monge y Monserrat Jiménez. El primero de ellos es paciente de mieloma múltiple y recibe tratamiento en la Unidad CRIS de Tumores Hematológicos en el Hospital 12 de Octubre y así le habla Pepe Monge al cáncer: "Escúchame cáncer, nunca te había esperado. Al principio me daba miedo pronunciar tu nombre, ¿por qué a mí? Pero me he enfrentado a ti y gracias a la investigación, te estoy ganando. Me siento más vivo que nunca, he recuperado mi vida, en la investigación tengo mi mejor arma".

Por su parte, Monserrat Jiménez superó un cáncer de mama y en su lucha creó el movimiento 'Las Supernenas', para apoyar la investigación de CRIS contra el cáncer y así le habla a su enfermedad: "Escúchame cáncer, me has cambiado la vida dos veces,

la primera me pillaste desprevenida. Pero una aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara, no has acabado conmigo. Ahora, me has hecho más fuerte, valorar más las pequeñas cosas, he vuelto a sonreír y confiar en la Investigación".

En este sentido, la directora de CRIS contra el cáncer, Marta Cardona, ha presentado la campaña, de la que espera que llegue a la población "porque cuanto más investigación haya, más rápido se avanzará y se tendrán tratamientos más efectivos".

"En los últimos años se ha producido una revolución en la comprensión del cáncer, en las terapias y en las herramientas de diagnóstico y seguimiento. Vamos por buen camino, ya estamos desarrollando la medicina de precisión y las terapias personalizadas en cánceres de sangre con grandes resultados, tenemos que continuar

apostando por investigación", ha asegurado el director Científico de CRIS Contra el Cáncer, jefe de Hematología del Hospital 12 de Octubre y director de Unidad CRIS de Tumores Hematológicos, Joaquín Martínez.

Para el futuro, el experto apuesta por el desarrollo de terapias personalizadas en las que se puedan usar las propias defensas del individuo. Al respecto, la entidad destaca que la investigación ha

permito desarrollar tratamientos más dirigidos contra las células tumorales y que no afecten a las células sanas. Así que en los últimos diez años la mejor selección de las terapias, la paulatina tendencia a una mayor personalización de los tratamientos o la

irrupción de la inmunoterapia han conseguido que en muchos casos se pueda evitar proporcionar tratamientos más agresivos y generales que, aunque sean efectivos, pueden producir mayores efectos secundarios.

En definitiva, CRIS contra el cáncer selecciona cinco aspectos claves en los que se refleja el avance de la investigación, como la inmunoterapia, las terapias celulares, la tecnología CAR, la medicina de precisión y el tratamiento de las metástasis.