MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

CRIS contra el cáncer ha destinado ya más de 5 millones de euros a la investigación de cáncer infantil, invirtiendo en este último año 850.000 de euros. Su compromiso con la investigación de esta enfermedad es total, por medio de las distintas líneas financiadas en hospitales públicos de España, Francia y Reino Unido y la Unidad CRIS de Investigación y Terapias Avanzadas en el Hospital Universitario de La Paz, de Madrid, pone el foco en elevar la tasa de supervivencia para esos 2 de cada 10 casos que no lo superan.

"Con la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en cáncer infantil hemos conseguido salvar la vida de niños que, al tener recaídas o no responder a tratamientos actuales, no tenían ninguna otra alternativa posible. Gracias al equipo que financiamos, donde hay genetistas, big data, enfermeras clínicas, biólogos, etc. que colaboran con médicos pediatras del equipo del doctor Antonio Pérez, consiguen buscar los tratamientos personalizados que no existirían si no estuviera esta estructura de CRIS contra el cáncer", señala Marta Cardona, directora de CRIS contra en cáncer.

"Todo esto es posible gracias a las donaciones de socios y de empresas que no se quedan parados a que el Gobierno se haga cargo y quieren colaborar acelerando la búsqueda de la cura de esta enfermedad, porque el cáncer no espera", añade.

El doctor Perez, director de la Unidad CRIS de Investigación y Terapias Avanzadas y jefe de hemato oncología pediátrica de La Paz, recuerda que "ya no se trata solamente de curar casos que antes no se lograsen curar, se trata de curar mejor". Allí, en la octava planta del hospital es donde se enfocan los esfuerzos del equipo multidisciplinar financiado por CRIS realiza líneas de investigación innovadoras para pacientes que no responden a tratamientos convencionales.

Según explican, la clave para sacar adelante a pacientes que no responden a tratamientos convencionales pasa por un engranaje multidisciplinar de expertos en diversas áreas, con un impacto vital desde el proceso de un complejo proceso diagnóstico, la identificación genética de las posibles dianas terapéuticas, y detectar el determinar la mejor estrategia de tratamiento adecuado y seguimiento del paciente.

Para comprender y tratar los casos más complicados es imprescindible abordar el problema desde varios enfoques diferentes, tal como explica Pérez. "El equipo CRIS consta de tres grandes áreas: una que se encarga del diagnóstico genético, otra que se encarga de todo lo relacionado con la inmunoterapia con el desarrollo de las terapias avanzadas y el tercero que se encarga del diagnóstico de los mecanismos por los cuales el cáncer se hace resistente o refractario a tratamientos convencionales", afirma.