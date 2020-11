CRIS Contra el Cáncer se compromete a conseguir una inversión de 2,5 millones para un proyecto liderado por Barbacid

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

CRIS Contra el Cáncer se ha comprometido a conseguir una inversión de 2,5 millones para un proyecto liderado por el investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Mariano Barbacid, centrado en el cáncer de páncreas.

"Hoy estamos de enhorabuena porque abrimos una importante línea de investigación en cáncer de páncreas que podría cambiar los tratamientos de esta enfermedad", ha dicho la directora de CRIS Contra el Cáncer, Marta Cardona.

El reconocido científico que liderará este nuevo proyecto es consciente que la investigación no da resultados inmediatos, pero insiste en que, si no se investiga, no se avanzará, ni se vencerá al cáncer. "El apoyo de CRIS es fundamental para ello. Las ayudas que hace CRIS a los investigadores se sitúan a nivel internacional, no conozco a otras Fundaciones que den ayudas de esta magnitud en España", ha señalado Barbacid

El nuevo proyecto, en el que CRIS contra el cáncer se ha comprometido a conseguir una financiación de 2,5 millones de euros a cinco años, y que se desarrollará en el CNIO, será una continuación de las investigaciones publicadas por el equipo de investigadores, y cuyos resultados muestran en modelos de laboratorio que la eliminación de dos proteínas clave en el desarrollo tumoral, se consigue que la mitad de los tumores desaparezcan.

"Esto es un hito porque hasta ahora se había conseguido que los tumores crecieran más despacio, pero no que desaparecieran. Esto es muy importante y es lo que llamó la atención a la Fundación CRIS contra el cáncer, y por lo que merece la pena avanzar", ha explicado Barbacid.

Por ello, el nuevo proyecto avanzará en dos direcciones. Por un lado, buscará encontrar otras dianas terapéuticas pueden atacarse en ese 50 por ciento de tumores que no desaparecen tras la eliminación de las dos dianas antes mencionadas; y, por otro lado, trabajarán en trasladar esos resultados a un entorno clínico, para transformar estos resultados de laboratorio en terapias reales.