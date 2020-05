La CoVIg-19 Plasma Alliance ya cuenta con 10 compañías productoras de plasma

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La CoVIg-19 Plasma Alliance, una colaboración de la industria del plasma creada recientemente para acelerar el desarrollo de un tratamiento con una globulina hiperinmunitaria derivada del plasma para combatir la Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, ya incluye 10 compañías productoras de plasma, además de organizaciones globales ajenas a la industria del plasma que brindan un apoyo vital para alentar a más personas a donar plasma.

Además de las firmas anunciadas inicialmente (Biotest, BPL, CSL Behring, LFB, Octapharma y Takeda) la alianza ha dado la bienvenida a nuevos miembros del sector: ADMA Biologics, BioPharma Plasma, GC Pharma y Sanquin. En conjunto, estas organizaciones aportarán conocimientos especializados, orientación técnica o apoyo en especie para contribuir al objetivo de la Alianza de acelerar el desarrollo y la distribución de una posible opción de tratamiento para Covid-19.

Al mismo tiempo, la alianza ha confirmado que trabajará con el National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) de los National Institutes of Health (NIH) para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia de la hiperinmunoterapia en pacientes adultos con Covid-19. Está previsto que este estudio mundial empiece en verano, y sentará las bases de la posible autorización del tratamiento hiperinmunitario.

"El tratamiento con globulinas hiperinmunitarias tiene el potencial de ser una de las primeras opciones terapéuticas para Covid-19, y esperamos trabajar con el NIAID y las autoridades sanitarias para llevar este tratamiento a los pacientes lo antes posible", ha dicho el vicepresidente ejecutivo y presidente de I+D de CSL Behring y Codirector de la CoVIg-19 Plasma Alliance, Bill Mezzanotte.

Uno de los objetivos declarados de la alianza, prosigue, es ser un socio "eficaz" para instituciones importantes como el NIAID y ayudar también a desarrollar estrategias normativas "coherentes" que puedan dar a las autoridades sanitarias mundiales la confianza necesaria para agilizar el proceso de aprobación del tratamiento de Covid-19 con globulinas hiperinmunitarias.

La clave para desarrollar este tratamiento potencial con globulinas hiperinmunitarias está en la obtención de plasma de convalecientes. Para fomentar la toma de conciencia, la Alianza ha obtenido el apoyo de grandes organizaciones ajenas a la industria del plasma. Algunos ejemplos de empresas que ofrecen recursos a la Alianza son Microsoft y Uber Health.

En concreto, Microsoft proporciona soporte tecnológico, incluido el sitio web de la Alianza, y el Plasmabot para la captación de donantes. El Plasmabot racionaliza el proceso para que un donante potencial obtenga rápidamente información sobre su centro de recogida más cercano dentro de la red de afiliados.

Al mismo tiempo, Uber Health ha aceptado donar 25.000 viajes de ida y vuelta para transportar donantes potenciales a los centros de recogida de plasma y desde éstos. Estos traslados serán coordinados directamente por el centro de obtención de plasma para las personas con citas confirmadas.

"La asociación y la colaboración son decisivas para el éxito del programa 'CoVIg-19'. Ahora tenemos plasma suficiente para iniciar la fabricación clínica, pero hace falta más para garantizar la velocidad y la escala. La participación creciente y activa de empresas líderes ajenas a la industria del plasma en apoyo de esta Alianza y de las iniciativas de obtención de plasma de convalecientes para transfusión demuestra el potencial del plasma de convalecientes para combatir esta crisis de salud pública. Todos compartimos el mismo objetivo: salvar vidas usando de diferentes maneras el potencial del plasma de convalecientes", ha declarado el presidenta de la Unidad de Negocio de Terapias Derivadas de Plasma de Takeda y codirectora de la CoVIg-19 Plasma Alliance, Julie Kim.