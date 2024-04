El COVID provocó solo retrasos "modestos" en los hitos de bebés y niños

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bebés y niños de 5 años o menos experimentaron solo retrasos "modestos" en los hitos del desarrollo debido a las interrupciones y restricciones de la pandemia de COVID-19, según un estudio dirigido por el Centro Infantil Johns Hopkins (Estados Unidos).

En un informe sobre el estudio que se publica en 'JAMA Pediatric' , los investigadores evaluaron los posibles vínculos entre las alteraciones de la vida cotidiana relacionadas con la pandemia y los cambios en las puntuaciones de detección de hitos del desarrollo. Los datos procedían del Sistema Integral de Información sobre Decisiones y Salud (CHADIS), una plataforma de detección basada en la web que los cuidadores utilizan para completar encuestas sobre el desarrollo de sus hijos. Es utilizado por más de 5.000 consultorios pediátricos en 48 estados de EE. UU.

Utilizando el Cuestionario de Edades y Etapas-3 (ASQ-3), una medida del desarrollo infantil completada por el cuidador y recopilada de forma rutinaria como parte de la atención pediátrica, los investigadores dicen que encontraron solo pequeñas disminuciones en la comunicación, la resolución de problemas y las habilidades personales y sociales. y no hubo cambios en las habilidades motoras finas o gruesas entre los niños del estudio.

"Descubrimos, en general, que si bien hay algunos cambios, estos son modestos y ese es un hallazgo realmente importante y tranquilizador", declara Sara Johnson, autora correspondiente del estudio y directora del Centro Rales para la Integración de la Salud y la Educación en el Centro Infantil Johns Hopkins y profesor de pediatría de la Fundación Blanket Fort en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos).

Numerosos estudios, dicen los investigadores, encontraron que la pandemia de COVID-19 y las restricciones de bloqueo relacionadas perturbaron las vidas de muchas personas, incluidas familias con niños pequeños. La vida cotidiana y las rutinas diarias cambiaron: las escuelas y las guarderías cerraron, muchas personas comenzaron a trabajar desde casa y los contactos sociales disminuyeron. Muchos experimentaron un mayor estrés, ansiedad y aislamiento social debido a estos cambios y cancelaciones de actividades.

Las investigaciones también han demostrado que la pandemia está relacionada con una menor calidad de vida relacionada con la salud infantil , un aumento de los problemas de salud mental , una disminución del sueño y un mayor riesgo de obesidad . Sin embargo, el impacto de la pandemia en los hitos del desarrollo entre los niños pequeños en los EE. UU. seguía sin estar claro, en parte porque los estudios diseñados para abordarlos se realizaron fuera de los Estados Unidos o en muestras pequeñas. En el nuevo estudio, los investigadores del Children's Center observaron el estado de los hitos del desarrollo de 50,205 niños, de 0 a 5 años, extraídos de una muestra de más de medio millón de niños cuyos padres o cuidadores completaron el ASQ-3. El ASQ-3 evalúa los hitos del desarrollo de los niños en cinco dominios de habilidades: comunicación, motricidad gruesa, motricidad fina, resolución de problemas y personal-social.

Los investigadores compararon a los niños antes y durante la pandemia de 2018 a 2022 y encontraron disminuciones en la puntuación ASQ-3 en los dominios de habilidades de comunicación (alrededor del 3%), resolución de problemas (alrededor del 2%) y personal-social (alrededor del 2%). No encontraron cambios en los dominios de las habilidades motoras finas o gruesas. Cuando se observó específicamente a bebés de 0 a 12 meses de edad, se observaron efectos igualmente modestos, y solo hubo disminuciones en el dominio de comunicación (alrededor del 3%) y el dominio de resolución de problemas (alrededor del 2%).

"Pensamos que era posible que los bebés sufrieran menos impacto que los niños mayores, dado que muchos cuidadores pueden haber pasado más tiempo en casa con sus hijos muy pequeños", puntualiza Johnson. "Pero en general vimos las mismas cosas en los bebés que en los niños mayores".

Además, dado un aumento en la preocupación y el estrés de los padres y cuidadores, los investigadores investigaron si los padres y cuidadores informaron más preocupaciones sobre sus hijos durante la pandemia, independientemente de los logros alcanzados, y encontraron que las preocupaciones sobre sus hijos solo aumentaron ligeramente durante la pandemia, en comparación con antes. la pandemia.

Si bien los investigadores dicen que los hallazgos son tranquilizadores, añaden que las implicaciones para el desarrollo a largo plazo de los niños siguen sin estar claras. "Es importante para nosotros seguir vigilando a los niños de todas las edades en términos de desarrollo, para que podamos entender si estos cambios tienen implicaciones a largo plazo para los niños o si surgen nuevos desafíos a medida que crecen", aporta Johnson.

Los investigadores advirtieron que el estudio no tuvo en cuenta algunas variables que podrían haber cambiado los hallazgos, como el abuso de sustancias prenatal y otras afecciones de salud. Además, los bebés nacidos prematuros fueron excluidos del estudio, lo que puede subestimar los impactos en el desarrollo de este subgrupo. Los investigadores tampoco pueden descartar un "sesgo de selección" entre los proveedores de atención médica que participan en CHADIS, y no hubo un grupo de comparación de niños que no estuvieron expuestos a las restricciones de la pandemia de COVID-19.