COVID-19: el riesgo de tener la presión arterial alta

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes con presión arterial elevada tienen un riesgo dos veces mayor de morir por el coronavirus COVID-19 en comparación con los pacientes sin presión arterial alta, según una nueva investigación publicada en el 'European Heart Journal'. Los pacientes que no tomaban medicamentos para controlar la afección tenían un riesgo aún mayor.

Investigadores de China e Irlanda analizaron datos de 2.866 pacientes con COVID-19 que ingresaron en el hospital Huo Shen Shan, en Wuhan (China), entre el 5 de febrero y el 15 de marzo de 2020. El hospital se abrió el 5 de febrero exclusivamente para tratar pacientes con coronavirus. De estos pacientes, el 29,5% (850) tenía antecedentes médicos de hipertensión arterial.

Los investigadores, dirigidos por los profesores Fei Li y Ling Tao, del Hospital Xijing, encontraron que 34 de 850 pacientes hipertensos (4%) con coronavirus murieron en comparación con 22 de 2.027 pacientes sin hipertensión (1,1%), un riesgo 2,12 veces mayor después del ajuste por factores que podrían afectar los resultados, como la edad, el sexo y otras afecciones médicas.

Entre los pacientes con hipertensión que no estaban tomando medicamentos para la afección, 11 de 140 (7,9%) murieron por coronavirus en comparación con 23 de 710 (3,2%) de los que estaban tomando medicamentos, un riesgo 2,17 veces mayor después de ajustar factores de confusión.

En un meta-análisis, los investigadores unieron los datos de los pacientes de Huo Shen Wan con los datos de casi 2.300 pacientes de otros tres estudios para investigar las tasas de mortalidad de los pacientes tratados con medicamentos para controlar los niveles de presión sanguínea, centrándose en el sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAAS).

Estos medicamentos incluyen inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) o bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA). Otros medicamentos que no inhiben el RAAS y que se utilizan para tratar la hipertensión arterial son los betabloqueantes, los bloqueadores de los canales de calcio (CCB) o los diuréticos.

Encontraron un menor riesgo de muerte entre los 183 pacientes tratados con inhibidores de RAAS que en 527 pacientes tratados con otros fármacos. Sin embargo, los investigadores dicen que este resultado debe tratarse con precaución ya que el número de pacientes en este análisis fue pequeño y, por lo tanto, podría deberse al azar.

"Es importante que los pacientes con presión arterial alta se den cuenta de que corren un mayor riesgo de morir por COVID-19 --advierte profesor Li--. Deben cuidarse bien durante esta pandemia y necesitan más atención si están infectados con el coronavirus.

"Además, había 140 pacientes ingresados en el hospital con COVID-19 que habían suspendido su tratamiento antihipertensivo debido a varias razones --continúa--. Encontramos que esto estaba asociado con un mayor riesgo de morir por el coronavirus".

"En contraste con nuestra hipótesis inicial, encontramos que los inhibidores de RAAS, como los inhibidores de la ECA o los bloqueadores de los receptores de angiotensina, no estaban relacionados con un mayor riesgo de morir por COVID-19 y, de hecho, pueden ser protectores --prosigue--. Por lo tanto, sugerimos que los pacientes no deben interrumpir o cambiar su tratamiento antihipertensivo habitual a menos que lo indique un médico".

El profesor Ling Tao añade: "Poco después de que comenzamos a tratar a los pacientes con COVID-19 a principios de febrero en Wuhan, notamos que casi la mitad de los pacientes que murieron tenían presión arterial alta, que era un porcentaje mucho más alto en comparación con aquellos con sólo síntomas leves de COVID-19. Al mismo tiempo, algunos investigadores plantearon preocupaciones de que los inhibidores de RAAS podrían estar facilitando la entrada del coronavirus en las células y haciendo que las personas sean más susceptibles a la enfermedad".

"Nos sorprendió bastante que estos resultados no respaldaran nuestra hipótesis inicial --admite--; de hecho, los resultados fueron en la dirección opuesta, con una tendencia a favor de los inhibidores de la ECA y los BRA. Creemos que esto es exactamente por qué la práctica basada en evidencia clínica es más vital que nunca".

Como este fue un estudio que analizó datos de observaciones en el hospital, los investigadores precisan que es demasiado pronto para hacer recomendaciones clínicas basadas en estos resultados, y que los resultados de ensayos clínicos controlados aleatorios son necesarios para observar, en particular, el papel jugado por inhibidores RAAS.

"Estos datos deben interpretarse con cautela. Sin embargo, respaldan las recomendaciones para la Sociedad Europea de Cardiología de que los pacientes no deben interrumpir o cambiar su tratamiento antihipertensivo normal", resalta el profesor Tao.

Como ahora se diagnostican menos casos de COVID-19 en China, los profesores J. William McEvoy y Patrick Serruys, coautores del artículo de EHJ, realizarán un ensayo clínico aleatorizado en la Universidad Nacional de Irlanda en Galway.

El profesor Serruys dijo: "Hay tres preguntas restantes, y esperamos que nuestro ensayo clínico en Irlanda responda las dos primeras: qué tipo de medicamento debe administrarse a los pacientes con hipertensión COVID-19 (inhibidores RAAS o inhibidores no RAAS) y ¿podrían estos medicamentos mitigar el riesgo de morir en estos pacientes?".

"En cuanto a la última pregunta, un estudio reciente basado en la población publicado en el 'New England Journal of Medicine' ha sugerido que los medicamentos antihipertensivos, como los inhibidores de la ECA y los BRA no están asociados con un mayor riesgo de dar positivo para COVID-19", explica el doctor.