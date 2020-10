Las 4 cosas que puedes hacer para cuidarte mejor en tu día a día

MADRID, 13 Oct. (EDIZIONES) -

Aprender a cuidarnos es fundamental por varias razones. En primer lugar, y quizá ahora que estamos en pandemia la más importante, porque si nos cuidamos, tendremos mejor salud, y nuestro cuerpo estará mejor para afrontar la enfermedad, que en el caso de la COVID-19, esto puede significar menos días de hospitalización y que nuestro caso sea menos grave.

Así lo defiende en una entrevista con Infosalus Nicolás Romero, médico especialista en Nutrición, y miembro de la Unidad de Nutrición avanzada del Hospital Vithas Madrid Pardo de Aravaca, que acaba de publicar 'Comer bien para bien estar' (Ediciones Martínez Roca), un manual con "muchísimos ejemplos" que pueden guiarnos a la hora de autocuidarnos mejor en nuestro día a día.

Si reforzamos nuestro cuidado, además, señala que mejorarán no sólo todos los aspectos de nuestra salud, sino que también retardaremos la aparición del envejecimiento. "Es decir, dispondremos de más años libres de enfermedades asociadas con el envejecimiento, que suelen aparecer a partir de los 40-50. El envejecimiento se produce alrededor de los 25-30 años y se consolida en la treintena, donde empiezan a ocurrir los cambios. A esa edad, o incluso antes, es cuando debemos empezar a cuidarnos porque lo que hagamos en nuestra juventud determinará cómo será nuestra vejez", avisa el colaborador de TVE.

Así, explica que autocuidarnos significa no sólo trabajar nuestra alimentación, sino también velar por nuestro sueño, realizar ejercicio, o cuidar de nuestras emociones por ejemplo.

"Cuando nos acercamos a la edad media de la vida, si nos cuidamos estamos invirtiendo en nuestra salud. Si no hacemos nada, en una década detonarán esas enfermedades asociadas al envejecimiento (obesidad, colesterol, hipertensión, diabetes etc). Todo ese tiempo libre de enfermedades se cultiva desde los 30, antes de llegar a los 40, por eso, todo lo que hagamos será muy beneficioso para llegar con más salud y retrasar el declive funcional", insiste el doctor Romero.

Con ello, aporta los que, en su opinión, representan los 4 principales pasos para mejorar nuestro día a día, y encontrarnos mejor, además por supuesto de mejorar nuestra salud:

1.- TOMAR UN DESAYUNO COMPLETO.

Se trata de la primera comida del día. Es vital hacer un buen desayuno, no saltárselo nunca; siempre hay que desayunar. El desayuno mejor salado que dulce porque no solamente se trata de aportar calorías, sino también de tener todos los nutrientes necesarios para reparar lo perdido, todo ese desgaste acumulado, y afrontar el día con esos nutrientes necesarios que proceden de los cereales (pan integral), fruta, y de los lácteos.

De hecho, el experto en Nutrición remarca que deben estar en el desayuno: Leche del tipo que quieras (200 ml café con leche), una barrita de pan integral con tomate rallado y aceite de oliva por ejemplo, junto con un poco de proteína (atún, huevo, queso o salmón ahumado), y dos nueces o tres, además de una pieza de fruta. "Esto representaría un desayuno estándar de alta calidad en nutrientes", subraya.

2.- CUIDAR LA DIGESTIÓN Y LA REGULARIDAD

A su juicio, es vital lograr una regularidad intestinal diaria, y esto puede conseguirse a partir de una dieta adecuada con fibra y agua "para ir al baño como un reloj" y con las digestiones adecuadas, sin hablar demasiado porque sino tragamos aire, y comiendo lo que nos conviene desde el desayuno.

"Es muy importante para iniciar el día el no tener un estreñimiento crónico. También fijarse en las digestiones a la hora de comer, el no comer aire, es decir, el no hablar mientras se come porque se traga aire, un factor que enlentece la digestión, ya que el aire recorre tu tubo digestivo, hincha el estómago y a nivel de colon puede provocar estreñimiento. Esto suele darse cuando no paramos de hablar durante una comida, o bien si comemos en locales ruidosos, o comemos con estrés", explica el doctor Nicolás Romero.

3.- ACTIVAR LA MOTIVACIÓN

Actualmente, dice que se da mucho la circunstancia de que los españoles tenemos una "relación muy tóxica" de adicción a la comida, por culpa, fundamentalmente de los productos ultraprocesados, que nos activan el sistema de la dopamina, una especie de sistema de pequeñas recompensas.

"Debemos trabajar por el autocontrol y las decisiones que tomamos en cuanto a la comida. Para ello es muy importante motivarnos. Siempre debes proponerte aprender algo nuevo, motivarte por algo nuevo, porque te hará mejor el día. Aquellas personas que abusan del recuerdo o anticipan demasiado son personas que no activan bien su circuito de la motivación. Al levantarte no debes pensar en todos los problemas sino hacer una buena ducha de activación. Cada bocado que tomes en el desayuno o cualquier comida debes preguntarte si lo necesitas o no", señala.

4.- DISFRUTAR CON EL AHORA

El doctor Nicolás Romero advierte de que vivimos en un mundo en el que parece que "tenemos que estar de guardia todo el rato", sin lograr la desconexión tecnológica. "Hay que aprender a disfrutar del ahora, centrarnos en el momento y no anticiparnos, especialmente no anticipar los problemas, porque sólo así esto nos perturbará desde el punto de vista psicológico a la hora de hacer las cosas de nuestro día a día", mantiene.

En última instancia, destaca que, a pesar de la pandemia, siempre hay que tener una actitud positiva, disfrutar del ahora, de cada una de las cosas que tenemos, y no pensar en lo que podríamos tener, o cómo era nuestra vida antes de todo esto.

"No debemos anticipar el futuro, lo que pueda pasar, sobre todo porque no lo sabemos. Por eso es importante centrarnos en la tarea que hacemos en este momento. Es muy importante aprender muy bien a autocuidarse desde el punto de vista de la alimentación, psicológico, pensar en el ahora, y seguir puntualmente todas las recomendaciones de salud y prevención en esta pandemia, pensando en que tú haces todo lo que está en tu mano y que lo que no depende de ti lo vaya a pasar porque no puedes controlarlo. Ésta es la mejor actitud de salud en estos tiempos de pandemia porque preocupándose en exceso no mejoraran las cosas", sentencia el experto del Hospital Vithas Nisa Pardo de Aravaca.