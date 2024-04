La correcta cobertura vacunal de la meningitis pueden evitar 3 millones de casos y 900.000 muertes para 2030

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y diferentes líderes mundiales se reúnen este viernes en París para abordar la meningitis con la nueva hoja de ruta 'Derrotar a la meningitis para 2030' que, según ha señalado la responsable de la lucha contra la meningitis de la OMS, Marie-Pierre Preziosi, "con una correcta cobertura vacunal se puede llegar a la eliminación de la enfermedad" y, si se aplica la hoja de ruta a nivel mundial, "de aquí a 2030 se podrían evitar cerca de tres millones de casos de meningitis, 900.000 muertes y 800.000 discapacidades por la enfermedad".

La meningitis es una enfermedad mortal y debilitante; ataca rápidamente, provoca graves consecuencias sanitarias, económicas y sociales, y afecta a personas de todas las edades en todas las partes del mundo. La hoja de ruta 'Derrotar a la meningitis para 2030' es un plan pionero examina de forma holística cómo detectar, controlar y vencer la meningitis en todas las regiones del mundo, y cómo proporcionar rehabilitación a quienes han padecido la mortal enfermedad..

Según ha explicado Marie-Pierre Preziosi, el acto tendrá lugar en el Instituto Pasteur y contará con el apoyo de destacados atletas que defenderán la causa antes de los Juegos Paralímpicos de París ya que "la meningitis es una enfermedad tal que quienes la padecen pueden verse afectados de forma muy dramática ya que uno de cada seis morirá, y una de cada cinco personas que sobrevivan al caso agudo de infección quedará con discapacidades permanentes". "Algunos de nuestros atletas paralímpicos tuvieron meningitis y aun así se convirtieron en atletas, y realmente van a correr en los próximos juegos", ha destacado.

Si se financia y aplica en su totalidad, la hoja de ruta puede evitar al menos 900.000 muertes y 2,7 millones de infecciones de meningitis prevenibles mediante vacunación de aquí a 2030. También supone ahorrar entre 4.000 y 10.000 millones de dólares en costes médicos para las comunidades afectadas y el sector sanitario, además de otros miles de millones en costes indirectos.

Por ello, la experta ha resaltado el potencial que tienen las nuevas vacunas para la meningitis, como "la nueva vacuna pentavalente Men5CV que la OMS registró hace un año y que cubre las cinco meningitis más prevalentes en África".

"Antes se utilizaba una vacuna monovalente, pero cubría una de las causas principales, pero no todas. Y esta vacuna cubre todas las causas. Las recomendaciones de uso se hicieron en octubre y, en marzo, Nigeria experimentó una dramática epidemia de enfermedad meningocócica C y, por primera vez, tenían la vacuna que podía cubrir todas las diferentes causas. Se trata de un gran avance, porque creemos que en los próximos años podríamos, por así decirlo, borrar el término 'cinturón de la meningitis' de África", ha explicado Marie-Pierre Preziosi.

Así, ha incidido en la eficacia que tienen estas nuevas vacunas "porque se trata de vacunas conjugadas con tecnología similar, que es muy importante para crear protección indirecta además de directa".

"Estas vacunas son muy potentes porque son vacunas conjugadas. De hecho, conjugamos la vacuna con el antígeno. Es decir, la cápsula de una bacteria, que es la cubierta de una bacteria, junto con un portador proteínico, y ese enlace entre la proteína y este antígeno, que es un azúcar, por así decirlo, es muy inmunogénico", ha detallado.

No obstante, para que la iniciativa de acabar con la meningitis tenga éxito en 2030, la experta ha apuntado que "se necesitarían 440 millones de dólares" (411 millones de euros) y "una inversión catalizadora de 130 millones de dólares solo para realizar las actividades de investigación prioritarias que impulsarán este éxito y traerán otros éxitos". "Y la rentabilidad es muy buena", ha asegurado.

"Nuestros sistemas sanitarios no están equipados para hacer un seguimiento y evaluar a las personas con meningitis. Así que no hay sistemas sobre cómo podemos detectar cualquiera de estas secuelas y consecuencias. En segundo lugar, si hay secuelas, no hay servicios de rehabilitación ni equipos disponibles. Los países no sólo deben invertir en la prevención de epidemias mediante la vacunación y una buena vigilancia. Los países deben invertir en mejores servicios de diagnóstico, tratamiento y atención", ha advertido por su parte la jefa de Unidad de Salud Cerebral, la doctora Tarun Dua.

La hoja de ruta, aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en la primera resolución de la historia sobre la meningitis en 2020, detalla paso a paso cómo reforzar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la atención de la meningitis.

Los objetivos se alcanzarán a través de cinco pilares: prevención y control de la epidemia, diagnóstico y tratamiento, vigilancia de la enfermedad, atención y apoyo, y promoción y compromiso. Este enfoque no solo aborda la prevención y el tratamiento de la meningitis, sino que también pone de relieve el apoyo y la atención necesarios para las personas que viven con afecciones discapacitantes derivadas de la enfermedad infecciosa.