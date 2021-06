Expertos proponen definir la sintomatología persistente como síndrome de COVID posagudo

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Colaborativo Multidisciplinario para el Seguimiento Científico de la Covid-19 (GCMSC), promovido por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (Comb), ha abogado en un informe por definir los casos con sintomatología persistente del Covid-19 con el término Síndrome de COVID posagudo (Pacs, por sus siglas en inglés).

Así se desprende del informe 'Síndrome de COVID postagudo (PACS): Definición, impacto y manejo', que han publicado con el apoyo de la Asociación Catalana de Centros de Investigación (Acer), han informado el Comb y el centro impulsado por la Fundación La Caixa en un comunicado conjunto este martes.

Esta definición incluye dos escenarios que no son excluyentes: 'COVID prolongado', que es una prolongación de síntomas más allá de las cuatro semanas que pueden o no estar presentes desde la fase aguda o aparecer después en sujetos asintomáticos y que no son resultado de un daño orgánico irreversible.

Y un segundo escenario, 'secuela', que se trata de un daño orgánico irreversible tras 12 semanas desde la infección y que puede representar distintos grados de disfunción permanente y síntomas relacionados.

Además de proponer el empleo de una única nomenclatura que sea "clara y de uso común", recomiendan la estandarización y codificación adecuada de estas definiciones de caso para facilitar su identificación, permitir un adecuado seguimiento y realizar estudios comparativos que permitan una evaluación de su impacto a nivel mundial.

CIFRAS

Según "varios estudios", hasta un 15% de todos los pacientes con Covid-19 pueden presentar sintomatología persistente semanas o incluso meses después de la infección inicial, según sugieren varios estudios.

Así, dados los casos registrados en Catalunya desde el inicio de la pandemia, más de 90.000 pacientes podrían haber sufrido o estar sufriendo actualmente síntomas persistentes.

Los autores han concretado que, si bien existe una "gran variedad" de síntomas dentro del Pacs, los más frecuentes son la fatiga (52%), los síntomas cardiorrespiratorios (30-42%) y los síntomas neurológicos (40%).