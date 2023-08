Copa COVAP y Psicólogos de España apuntan al deporte en los niños como alternativa al uso excesivo de pantallas

Archivo - Niños practicando deporte - GO FIT - Archivo

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ante el uso excesivo de pantallas en los niños menores de cinco años, la Copa COVAP, iniciativa educativa y deportiva organizada por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches y el Consejo General de la Psicología de España (COP) proponen la práctica de ejercicio y apuntan a la 'Vuelta al Cole' como el momento idóneo para la inmersión deportiva de los niños.

Según un estudio publicado en la revista 'Jama Pediatrics', 7 de cada 10 niños menores de cinco años pasan más tiempo del recomendado por las autoridades sanitarias frente a los dispoistivos digitales.

En los últimos años, este hecho se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo de sufrir enfermedades como la obesidad o la adicción a los juegos, problemas de comportamiento o rendimiento escolar, o de sufrir acoso.

Según el estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Calgary (Canadá), más del 75 por ciento de los menores de 2 años y el 64 por ciento de los pequeños de entre 2 y 5 años exceden el tiempo de exposición recomendado a pantallas, que ha ido aumentando en los últimos años.

La pandemia hizo que se incrementaran notablemente estas cifras. "Existen datos que afirman que, durante 2020, los niños de entre 4 y 15 años aumentaron el uso de redes sociales y apps de educación un 76 y un 54 por ciento, respectivamente", ha subrayado, el psicólogo del Deporte y la Actividad Física y miembro del COP, José Manuel Riquelme.

Estos números contrastan con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indica que los menores de entre 5 y 17 años no deberían superar las dos horas diarias frente a una pantalla.

Para José Manuel Riquelme, el ejercicio supone una alternativa para disminuir esta exposición porque "un estilo de vida activo es uno de los principales factores de protección frente a la aparición de enfermedades y patologías asociadas con el sedentarismo y la obesidad en la edad adulta".

Por otro lado, el experto ha incidido también en que "el uso excesivo de videojuegos y redes sociales conlleva el aumento del riesgo de ser víctimas de ciberbullying o de tener problemas de adicción a los juegos, así como de elevar las posibilidades de ciberacoso o de visualización de imágenes de contenido sexual o generado por usuarios potencialmente dañinos".

No obstante, Riquelme ha advertido que se trata de un tipo de ocio que no se puede evitar y un contexto, el digital, en el que los menores deben saber desenvolverse. "No podemos, ni debemos, suprimir este tiempo a cero porque las redes sociales son una fuente importante de socialización también para ellos, por lo que debemos educarles a moderar el uso de dispositivos y pantallas, a la vez que les enseñamos a incluir y mantener el deporte en su día a día", ha declarado.