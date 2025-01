Control de pensamientos no deseados: el impacto del sueño en la salud emocional

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vínculo entre la falta de sueño y los problemas de salud mental está relacionado con 'déficits' en las regiones del cerebro que mantienen los pensamientos no deseados fuera de la mente, según una investigación realizada por la Universidad de East Anglia (UEA) en Norwich (Reino Unido).

El estudio, publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), ofrece nuevos conocimientos sobre los mecanismos cognitivos y neuronales que subyacen a la conexión entre el sueño y la salud mental. Estos hallazgos podrían respaldar el desarrollo de nuevos tratamientos y estrategias de prevención para problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad.

Para realizar este proyecto, se han utilizado imágenes neurológicas funcionales para revelar por primera vez que los 'déficits' en el control de la memoria después de la falta de sueño están relacionados con dificultades para activar las regiones cerebrales que apoyan la inhibición de la recuperación de la memoria, y que el rejuvenecimiento nocturno de estas regiones cerebrales está asociado con el sueño de movimientos oculares rápidos (REM).

Ochenta y cinco adultos sanos intentaron suprimir recuerdos no deseados mientras se tomaban imágenes de su cerebro mediante resonancia magnética funcional. La mitad de los participantes disfrutaron de una noche de sueño reparador en el laboratorio del sueño antes de la tarea, mientras que la otra mitad permaneció despierta toda la noche.

Así, los expertos observaron que durante la supresión de recuerdos, los participantes que habían descansado bien mostraron una mayor activación en la corteza prefrontal dorsolateral derecha (una región del cerebro que controla los pensamientos, las acciones y las emociones) en comparación con los que permanecieron despiertos toda la noche.

Del mismo modo, los participantes que habían descansado también mostraron una actividad reducida en el hipocampo (una región del cerebro involucrada en la recuperación de recuerdos) durante los intentos de suprimir recuerdos no deseados.

Por otro lado, entre los participantes que durmieron en el laboratorio, aquellos que pasaron más tiempo en sueño REM pudieron activar mejor la corteza prefrontal dorsolateral derecha durante la supresión de la memoria, lo que indica un papel del sueño REM en la restauración de los mecanismos de control prefrontal que sustentan la capacidad de evitar que recuerdos no deseados entren en el pensamiento consciente.

El profesor de la Facultad de Psicología de la UEA y autor principal de este estudio, el doctor Marcus Harrington, señala que "los recuerdos de experiencias desagradables pueden invadir la conciencia, a menudo en respuesta a recordatorios.

Asimismo, el experto añade que "si bien estos recuerdos intrusivos son una perturbación ocasional y momentánea para la mayoría de las personas, pueden ser recurrentes, vívidos y perturbadores para las personas que sufren trastornos de salud mental como depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático".

Además, "dado que los recuerdos juegan un papel central en nuestra percepción afectiva del mundo externo, los fallos en el control de la memoria pueden contribuir en gran medida a explicar la relación entre la pérdida de sueño y la desregulación emocional", apunta.

Por último, el doctor Harrington explica que "una mejor comprensión de los mecanismos que precipitan la aparición de recuerdos intrusivos es vital para mejorar el bienestar emocional y reducir la carga global de enfermedades mentales".