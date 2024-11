Contar con referentes que tengan VIH disminuiría el estigma hacia el virus entre la población, destacan expertos

Solo un 11 por ciento de las personas que tienen VIH en España lo puede contar abiertamente

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Solo un 11 por ciento de las personas que tienen virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en España lo puede contar abiertamente y el 63,2 por ciento ha sufrido alguna situación de discriminación a lo largo de su vida, datos que ponen de manifiesto el estigma que aún persiste en torno al virus y que, según los expertos, podría disminuir si la sociedad contara con algún referente con VIH.

Estos datos, que pertenecen al estudio 'Experiencia de estigma de las personas con el VIH en España', publicado este año y realizado en el marco del Convenio entre la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) y la Universidad de Alcalá, han sido señalados este viernes por el representante de la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA), Carlos Iniesta, en la presentación de la campaña 'Famoso InVIHsible'.

Iniesta ha apuntado otras cifras recogidas en dicho estudio, entre las que destacan que, entre las personas con VIH que han sufrido alguna situación de discriminación, un 30 por ciento ha sentido rechazo por parte de una pareja sexual, un 39,3 por ciento ha percibido esta discriminación en el ámbito sanitario no especializado en atención a VIH; un 20 por ciento, en atención sanitaria especializada; y un 3,4 por ciento ha recibido estigma institucional, por ejemplo, cuando ha ido a pedir un seguro médico y se les ha exigido que demostrasen si tenían o no VIH.

Asimismo, el representante de SEISIDA ha recordado los datos de la última edición del estudio 'Evolución de las creencias y actitudes de la población española hacia las personas con VIH desde 2008 hasta 2021', publicado en 2022. Así, ha resaltado que el 19,3 por ciento de la población española afirma que se sentiría incómoda trabajando con una persona con VIH, el 23,4 por ciento se sentiría así comprando en una tienda donde un trabajador tuviera VIH, y el 36 por ciento, si un compañero de colegio de su hijo lo tuviera.

Además, casi la mitad de los españoles (48,9 por ciento) señala que el mayor contacto que establecería con una persona con VIH sería una relación de amistad. Un 10 por ciento reconoce que no tendría ningún tipo de contacto y un 12 por ciento que sí tendría una relación de pareja.

Estas cifras que reflejan el estigma que aún persiste entre la población en relación con el VIH es confirmado por los profesionales sanitarios dedicados al tratamiento y cuidado de las personas que tienen el virus. A este respecto, el médico José Antonio Pérez Molina, del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal, ha aseverado que "no existe una píldora antiestigma" para dar a la población, por lo que ha destacado que hay que trabajar en formación, tanto de la sociedad como de los sanitarios.

"Desde el punto de vista sanitario yo creo que debemos seguir percutiendo en la información, en la formación, en extender ese conocimiento, porque cuando las personas conocen y les ayudamos a empatizar con los pacientes o con las personas que tienen VIH, de pronto empiezan a sorprenderse de que sus actitudes negativas no tienen ninguna base", ha comentado.

La médico Marisa Montes, del Hospital Universitario La Paz y representante del Grupo de estudio de VIH y SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (GeSIDA-SEIMC), ha querido enfatizar que el estigma también hace que muchas personas que piensan que han podido tener riesgo de contagio de VIH eviten hacerse la prueba. "Esto tiene un doble impacto, uno que no podemos cortar la cadena de transmisión, las personas que se diagnostican pronto y se tratan pronto dejan de transmitir, y luego otra para su propia salud, lo que llamamos los diagnósticos tardíos", ha subrayado.

Por su parte, el secretario general de CESIDA, Oliver Marcos, ha aseverado que "el estigma no es un golpe duro que te lleves un día, sino que son pequeñas piedrecitas que poco a poco vas sumando en tu mochila y que cada vez van pesando más". En este sentido, ha puesto varios ejemplos de situaciones a las que tienen que hacer frente las personas con VIH.

"Al final, el estigma es que me quiero ir un fin de semana con mis colegas a una casa rural, pero tengo miedo de que me vean tomando una pastilla y escondo el pastillero, o peor aún, prefiero no tomármelas ese fin de semana para que nadie pueda sospechar (...) El estigma es que voy a una asociación a pedir ayuda, pero me niego a tener cualquier tipo de folleto o papel porque a lo mejor la dejo encima de la mesa y mi compañera de piso la ve un día voy y me va a preguntar por qué", ha explicado.

CAMPAÑA 'FAMOSO INVIHSIBLE'

Todos los expertos han coincidido en que contar con una persona referente con VIH e incrementar la información sobre el virus entre la población ayudaría a disminuir el estigma. Sin embargo, pese a que en España se estima que hay 300.000 personas con VIH, es decir, 1 de cada 300 lo tiene, en los 43 años que han pasado desde el primer diagnóstico ningún personaje famoso ha hecho público que lo tenga.

Por este motivo, las entidades GeSIDA, SEISIDA, CESIDA y Apoyo Positivo han lanzado la campaña 'Famoso InVIHsible', un 'spot' protagonizado por una persona con VIH que ha vivido en primera persona el diagnóstico, el estigma y el miedo a revelar que tiene VIH a su entorno.

El 'Famoso InVIHsible' ha explicado durante la presentación de la campaña la importancia de contar con un referente. "Aún en 2024 te pueden echar del trabajo, te puedes quedar solo en relaciones personales afectivas. Pero la existencia de un referente podría cambiar las cosas. La sociedad necesita referentes. Lo hemos visto con el MeToo, con el movimiento LGTBI, con la salud mental. Un referente puede hacer que en un futuro una persona que tiene VIH lo quiera decir públicamente, no tenga miedo, y que eso no le deje atrever ninguna consecuencia negativa", ha resaltado.