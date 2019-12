La contaminación del aire aumenta el riesgo de muerte tras trasplante de corazón

Publicado 10/12/2019 18:51:19 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las personas que han recibido un trasplante de corazón y viven en áreas donde los niveles de contaminación atmosférica (PM2.5) superan los límites recomendados de aire limpio tienen un riesgo un 26 por ciento mayor de mortalidad por infección, según un estudio publicado este lunes en la revista 'Journal of the American College of Cardiology'.

A pesar de los avances médicos, la mortalidad postrasplante sigue siendo alta, alcanzando el 50 por ciento en 11 años después de la cirugía. La contaminación del aire se ha relacionado con un aumento de la mortalidad cardiovascular en pacientes con enfermedades cardíacas o con antecedentes de insuficiencia cardíaca.

El estudio incluyó datos de un total de 21.800 pacientes de la Red Unida para el Intercambio de Órganos/Red de Adquisición y Trasplante de Órganos de Estados Unidos (UNOS/OPTN). Se incluyeron todos los adultos mayores de 18 años que se sometieron a un trasplante de corazón entre 2004 y 2015. El 39 por ciento de los pacientes tenían insuficiencia cardíaca debido a una enfermedad cardíaca isquémica previa.

Los autores del estudio compararon los niveles de PM2.5 en el aire del código postal de cada paciente con los Estándares Nacionales de Calidad del Aire Ambiente de EEUU aplicados al aire exterior en todo el país. Aproximadamente el 21,9 por ciento de los receptores de trasplantes de corazón vivían en áreas donde los niveles de PM2.5 excedían los límites aconsejados.

Los receptores de trasplantes de corazón que tuvieron exposición a largo plazo a la contaminación del aire durante varios años tuvieron un aumento del 26 por ciento en el riesgo de mortalidad por infección por cada 10 aumentos en los niveles de PM2.5. Después de un seguimiento de 4,8 años, el 23,9 por ciento de los pacientes murieron. La asociación entre la contaminación del aire y la mortalidad fue consistente en todos los subgrupos examinados.

Las personas que se someten a un trasplante de corazón son vulnerables a infecciones debido a la inmunosupresión causada por el trasplante de órganos. Los autores del estudio encontraron que la exposición a la contaminación del aire resultó en respuestas inflamatorias y aumentos en la presión arterial y la resistencia a la insulina, así como un sistema inmunitario debilitado.