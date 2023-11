El consumo de marihuana asociado a mayor riesgo de ataque cardíaco e ictus

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El uso regular de marihuana puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular o ataque cardíaco, según muestran dos nuevos estudios, realizados por grupos de investigación separados, que arrojan luz sobre la asociación entre el consumo regular de marihuana y los riesgos para la salud.

El uso de marihuana, médicamente conocida como cannabis, está ganando popularidad en Estados Unidos a medida que más estados la legalizan para uso médico y recreativo. Sin embargo, aún no se sabe completamente cómo afecta la marihuana a la salud del corazón y del cerebro.

El primer estudio señala que l consumo diario de marihuana se asocia con incidentes de insuficiencia cardíaca. En el estudio se analizaron las historias clínicas de más de 150.000 adultos en los EEUU en el Programa de Investigación All of Us, un programa patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud. Los investigadores se centraron en la relación entre el estilo de vida, la biología y el medio ambiente en diversas poblaciones y analizaron la asociación entre el consumo diario de marihuana y la insuficiencia cardíaca.

"Investigaciones anteriores muestran vínculos entre el consumo de marihuana y enfermedades cardiovasculares como la enfermedad de las arterias coronarias, la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular, que se sabe que causa insuficiencia cardíaca", señala el autor principal del estudio, Yakubu Bene-Alhasan, médico residente en Medstar Health, en Baltimore.

"El consumo de marihuana no está exento de problemas de salud y nuestro estudio proporciona más datos que vinculan su uso con enfermedades cardiovasculares", añade Bene-Alhasan.

El estudio siguió a 156.999 personas que no padecían insuficiencia cardíaca en el momento en que se inscribieron en el programa de investigación. Los participantes del estudio completaron una encuesta sobre la frecuencia de su consumo de marihuana y fueron seguidos durante casi 4 años (45 meses). El análisis se ajustó para tener en cuenta factores demográficos y económicos individuales, el consumo de alcohol, el tabaquismo y otros factores de riesgo cardiovascular relacionados con la insuficiencia cardíaca, como la diabetes tipo 2, la presión arterial alta, el colesterol alto y la obesidad.

El análisis descubrió que durante el período del estudio, 2.958 personas (casi el 2%) desarrollaron insuficiencia cardíaca; las personas que informaron que consumían marihuana a diario tenían un 34% más de riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, en comparación con aquellas que informaron que nunca habían consumido marihuana. Este riesgo fue el mismo independientemente de la edad, el sexo al nacer o el historial de tabaquismo.

En un análisis secundario, cuando se añadió la enfermedad de las arterias coronarias a la investigación, el riesgo de insuficiencia cardíaca se redujo del 34 al 27 por ciento, lo que sugiere que la enfermedad de las arterias coronarias es una vía a través de la cual el consumo diario de marihuana puede provocar insuficiencia cardíaca.

"Nuestros resultados deberían alentar a más investigadores a estudiar el uso de la marihuana para comprender mejor sus implicaciones para la salud, especialmente en el riesgo cardiovascular. ueremos brindar a la población información de alta calidad sobre el uso de marihuana y ayudar a informar las decisiones políticas a nivel estatal, educar a los pacientes y guiar a los profesionales de la salud", añade el investigador.

En el segundo estudio observaron mayor riesgo de sufrir eventos cardíacos y cerebrovasculares adversos importantes en ancianos no fumadores que consumen cannabis. Aquí, diferentes investigadores evaluaron datos de la Muestra Nacional de Pacientes Hospitalizados de 2019, la base de datos de hospitalizaciones más grande a nivel nacional, para investigar si las estadías hospitalarias se complicaron por un evento cardiovascular, incluido un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, paro cardíaco o arritmia en pacientes que consumieron marihuana.

Los investigadores extrajeron registros de adultos mayores de 65 años con factores de riesgo cardiovascular que no reportaron consumo de tabaco (cigarrillos u otros productos de tabaco). Este grupo de registros de pacientes se dividió luego en dos grupos: consumidores de marihuana y no consumidores de marihuana. Los registros hospitalarios del consumidor de marihuana se codificaron para el trastorno por consumo de cannabis, que puede variar de un hospital a otro.

"Desde 2015, el consumo de cannabis en los EEUU casi se ha duplicado y está aumentando en los adultos mayores, por lo que es importante comprender el posible aumento del riesgo cardiovascular por el consumo de cannabis. Lo que es único de nuestro estudio es que los pacientes que consumían tabaco fueron excluidos porque el cannabis y el tabaco a veces se consumen juntos; por lo tanto, pudimos examinar específicamente el consumo de cannabis y los resultados cardiovasculares", señala el autor principal del estudio, Avilash Mondal, médico residente en el Nazareth Hospital de Filadelfia.

El estudio encontró de los 28.535 consumidores de cannabis con factores de riesgo cardiovascular existentes (presión arterial alta, diabetes tipo 2 o colesterol alto), que el 20 por ciento tenía una mayor probabilidad de sufrir un evento cardíaco o cerebral importante mientras estaba hospitalizado, en comparación con el grupo que no consumía cannabis.

El 13,9 por ciento de los consumidores de cannabis con factores de riesgo cardiovascular sufrieron un evento adverso cardíaco y cerebral importante mientras estaban hospitalizados en comparación con los no consumidores de cannabis. Además, los consumidores de cannabis, en comparación con los no consumidores, tuvieron una mayor tasa de ataques cardíacos (7,6% frente a 6%, respectivamente) y tenían más probabilidades de ser trasladados a otras instalaciones (28,9% frente a 19%).

La presión arterial alta (definida como superior a 130/80 mm Hg) y el colesterol alto fueron predictores de eventos cardíacos y cerebrales adversos importantes en los consumidores de marihuana.

"Debemos ser conscientes de los principales eventos cardíacos y accidentes cerebrovasculares en adultos mayores con trastorno por consumo de cannabis. En este punto, necesitamos más estudios para comprender los efectos a largo plazo del consumo de cannabis", afirma Mondal.

"Los profesionales de la salud deberían incluir la pregunta: '¿Estás consumiendo cannabis?' al tomar la historia de un paciente. Si se pregunta a los pacientes si fuman, la gente piensa que fuman cigarrillos. El principal mensaje público es ser más conscientes de los mayores riesgos y abrir las líneas de comunicación para que se reconozca y considere el consumo de cannabis", añade.