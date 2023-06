El consumo leve de alcohol no protege de nada, y menos reduce el riesgo de diabetes y obesidad

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las personas que toman sólo una o dos bebidas al día no están protegidas contra afecciones endocrinas como la obesidad y la diabetes tipo 2, según un nuevo estudio publicado en el 'Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism' de la Sociedad Endocrina norteamericana.

El consumo de alcohol es un importante problema de salud pública, ya que está relacionado con muchos trastornos médicos como la diabetes, la obesidad, las afecciones hepáticas y las cardiopatías. Aunque está ampliamente aceptado que el consumo excesivo de alcohol provoca una amplia gama de problemas de salud, sigue siendo controvertido si un consumo moderado de alcohol tiene efectos beneficiosos para la salud.

"Algunas investigaciones indican que los bebedores moderados tienen menos probabilidades de desarrollar obesidad o diabetes que los no bebedores y los bebedores empedernidos --afirma el doctor Tianyuan Lu, de la Universidad McGill de Quebec (Canadá)--. Sin embargo, nuestro estudio demuestra que incluso un consumo de alcohol entre ligero y moderado (no más de una bebida estándar al día) no protege contra la obesidad y la diabetes de tipo 2 en la población general".

"Confirmamos que el consumo excesivo de alcohol podría aumentar las medidas de obesidad (índice de masa corporal, relación cintura-cadera, masa grasa, etc.), así como el riesgo de diabetes de tipo 2", añade.

El equipo internacional, que incluye investigadores de Canadá, Japón y Reino Unido, evaluaron los datos de ingesta de alcohol autodeclarados por 408.540 participantes en el Biobanco del Reino Unido y descubrieron que las personas que tomaban más de 14 copas a la semana tenían mayor masa grasa y mayor riesgo de obesidad y diabetes tipo 2.

Estas asociaciones eran más fuertes en las mujeres que en los hombres. No hubo datos que apoyaran la asociación entre el consumo moderado de alcohol y la mejora de los resultados de salud en las personas que bebían menos o igual a siete bebidas alcohólicas a la semana.

"Esperamos que nuestra investigación ayude a la gente a comprender los riesgos asociados al consumo de alcohol y que sirva de base para futuras directrices y recomendaciones de salud pública relacionadas con el consumo de alcohol --señala Lu--. Queremos que nuestro trabajo anime a la población en general a elegir comportamientos alternativos más saludables que el consumo de alcohol".