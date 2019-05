El consumo de cigarrillos electrónicos puede aumentar el riesgo cardiovascular

Publicado 28/05/2019 7:44:35 CET

El líquido saborizante para los cigarrillos electrónicos o los cigarrillos electrónicos pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular cuando se inhala, según un estudio dirigido por investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos.

Los científicos investigaron el efecto de los e-líquidos en células llamadas células endoteliales que recubren el interior de los vasos sanguíneos. Descubrieron que, cuando se cultivan en un laboratorio, las células endoteliales expuestas a los e-líquidos, o a la sangre que se extrae de los usuarios de cigarrillos electrónicos poco después del 'vapeo', son menos viables y muestran niveles significativamente mayores de moléculas implicadas en el daño al AND y la muerte celular.

Las células también son menos capaces de formar nuevos tubos vasculares y de migrar y participar en la curación de heridas. Los investigadores señalaron que la gravedad del daño, cuyos aspectos se producen incluso en ausencia de nicotina, varía entre los sabores populares. La canela y el mentol resultaron ser particularmente dañinos.

"Hasta ahora, no teníamos datos sobre cómo estos e-líquidos afectan a las células endoteliales humanas", dice uno de los investigadores, Joseph Wu, director del Instituto Cardiovascular de Stanford y profesor de Medicina Cardiovascular y de Radiología.

"Este estudio muestra claramente que los cigarrillos electrónicos no son una alternativa segura a los cigarrillos tradicionales. Cuando expusimos las células a seis sabores diferentes de líquido electrónico con niveles variables de nicotina, observamos un daño significativo. Las células eran menos viables en el cultivo, y comenzaron a exhibir múltiples síntomas de disfunción", agrega.

Los científicos estudiaron células endoteliales humanas generadas en el laboratorio a partir de las llamadas células madre pluripotentes inducidas, o células iPS. Las células iPS humanas pueden convertirse en muchos tipos de células diferentes, y proporcionan una forma ideal para que los investigadores estudien de cerca las células que serían difíciles de aislar directamente de un paciente.

Este estudio empleó células endoteliales derivadas de células iPS para investigar directamente el efecto de los e-líquidos con y sin nicotina en su viabilidad y función. Un documento que describe los hallazgos se publica en la edición digital de este lunes de 'Journal of the American College of Cardiology'. Wu es el autor principal, que trabajó junto a los científicos postdoctorales Won Hee Lee, ahora profesor asistente en la Universidad de Arizona, y Sang-Ging Ong, ahora profesor asistente en la Universidad de Illinois-Chicago, ambas universidades en Estados Unidos.

EL USO DEL E-CIGARRILLO SE HA DISPARADO

En Estados Unidos, la enfermedad cardiovascular es responsable de aproximadamente un tercio de las muertes asociadas con el hábito de fumar en los fumadores, y el humo de segunda mano causa aproximadamente 34.000 muertes tempranas por enfermedad cardiaca cada año entre los no fumadores. Las células endoteliales recubren la superficie interior de los vasos sanguíneos y desempeñan un papel fundamental en la salud cardiovascular y cardiaca.

Aunque algunos estudios han sugerido que los cigarrillos electrónicos brindan niveles más bajos de carcinógenos a los consumidores que los cigarrillos convencionales, tal vez disminuyendo el riesgo de cáncer, no está claro el efecto del uso del cigarrillo electrónico en la salud vascular.

A pesar de estas incertidumbres, el uso de los cigarrillos electrónicos se ha disparado desde su introducción hace una década, especialmente entre los jóvenes. La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) estadounidense estimó que más de 3,5 millones de estudiantes de secundaria y preparatoria usaron cigarrillos electrónicos en 2018, aunque las ventas a menores están prohibidas. En 2018, la FDA restringió la venta de cigarrillos electrónicos con sabor a lugares solo para adultos, con la excepción de los sabores de tabaco, mentol y menta, que se pueden vender dondequiera que se vendan los cigarrillos tradicionales.

"Uno de cada cinco estudiantes de secundaria ha probado los cigarrillos electrónicos, quizás porque sienten que son relativamente seguros --apunta Lee--. Pero encontramos que los e-líquidos causaron cambios en las células endoteliales que están estrechamente relacionados con los observados durante el desarrollo de la enfermedad cardiovascular".

DISMINUCIÓN DE LA VIABILIDAD DE LAS CÉLULAS EN CULTIVO

Los científicos investigaron el efecto de seis sabores de e-líquido populares diferentes: fruta, tabaco, tabaco dulce con caramelo y vainilla, caramelo dulce, canela y mentol, con niveles de nicotina de 0, 6 y 18 miligramos por mililitro en las células del endotelio derivadas de células iPS humanas. Encontraron que, aunque varios de los líquidos eran moderadamente tóxicos para las células endoteliales, los e-líquidos con sabor a canela y mentol disminuyeron significativamente la viabilidad de las células en cultivo incluso en ausencia de nicotina.

La exposición a los e-líquidos también incrementó los niveles relativos de especies reactivas de oxígeno (moléculas que pueden causar daño al AND) y los niveles de moléculas asociadas con la muerte celular programada. Los investigadores también encontraron que la exposición a los e-líquidos con sabor a canela y mentol interrumpió significativamente la capacidad de las células cultivadas para formar estructuras tubulares similares a capilares asociadas con el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos.

El e-líquido con sabor a caramelo y vainilla también interrumpió el crecimiento, pero no tan severamente. Las células expuestas al sabor de canela y los sabores de caramelo y vainilla mostraron una mayor captación de lipoproteínas y lípidos de baja densidad (procesos comúnmente asociados con la inflamación y disfunción endotelial) y una reducción en su capacidad de migrar para curar heridas o rasguños.

Algunos de los efectos de la exposición a los diversos líquidos electrónicos dependían de la concentración de nicotina, pero otros, como la migración celular y la disminución de la viabilidad celular, eran independientes de la nicotina, lo que sugiere un efecto combinado de las concentraciones de nicotina y los componentes aromatizantes.

Finalmente, los científicos compararon los niveles de nicotina en el suero sanguíneo de las personas después de haber fumado los cigarrillos electrónicos con los niveles en las personas que fumaban cigarrillos tradicionales. Encontraron que las cantidades de nicotina en la sangre eran similares entre los dos grupos después de 10 minutos de fumar a una tasa constante.

"Cuando estás fumando un cigarrillo tradicional, tienes una idea de cuántos cigarrillos estás fumando --señala Wu--. Pero los cigarrillos electrónicos pueden ser engañosos. Es mucho más fácil exponerse a un nivel mucho más alto de nicotina en un periodo de tiempo más corto. Y ahora sabemos que es probable que los cigarrillos electrónicos también tengan otros efectos significativamente tóxicos en la función vascular. Es importante que los usuarios de cigarrillos electrónicos se den cuenta de que estos químicos están circulando dentro de sus cuerpos y afectan a su salud vascular".