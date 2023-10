Consiguen con ultrasonidos intravasculares reducir la mortalidad en las intervenciones coronarias

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un novedoso estudio llevado a cabo por un registro multicéntrico japonés ha revelado que el uso de ultrasonidos intravasculares (IVUS, por sus siglas en inglés) en intervenciones coronarias reduce la mortalidad y la necesidad de cirugía de bypass, según publican sus autores en el 'Journal of the Society for Cardiovascular Angiography & Interventions' (JSCAI).

El exhaustivo análisis, presentado en el TCT 2023 Terapéutica Cardiovascular Transcatéter, arroja luz sobre el impacto positivo de los IVUS en la práctica habitual de las intervenciones coronarias.

Los procedimientos de intervención coronaria, como la angioplastia y la colocación de stents, se realizan habitualmente para tratar la enfermedad arterial coronaria. Los IVUS son una técnica de imagen médica que permite a los médicos visualizar el interior de los vasos sanguíneos, proporcionando información detallada sobre la acumulación de placa y las dimensiones de los vasos.

Al utilizar IVUS durante estos procedimientos, los médicos pueden tomar decisiones más informadas y optimizar las estrategias de tratamiento.

El registro multicéntrico japonés, que incluía datos de 8.721 pacientes de un registro multicéntrico de ICP, demostró que el uso de IVUS reducía la mortalidad y la necesidad de cirugía de bypass coronario.

El análisis reveló una menor incidencia de acontecimientos cardiacos adversos graves y una mejora de los resultados clínicos a largo plazo en los pacientes sometidos a procedimientos guiados por IVUS.

Los resultados del registro mostraron que el 83,8% de los pacientes se sometieron a ICP guiada por IVUS (edad media 68,3 años). Tras los ajustes, el grupo de IVUS presentó tasas significativamente inferiores de muerte y bypass coronario en comparación con el grupo sin IVUS en el seguimiento a 2 años, aunque el resultado primario sólo mostró diferencias marginales.

En el análisis de subgrupos de anatomía coronaria compleja, el uso de IVUS se asoció significativamente con un menor riesgo del resultado primario, así como de muerte, bypass coronario, insuficiencia cardiaca.

El doctor Toshiki Kuno, investigador principal del estudio, resalta que su estudio "aporta pruebas sólidas que respaldan el uso de la EIV en las intervenciones coronarias. Al visualizar las arterias coronarias en tiempo real, los médicos pueden evaluar con precisión la gravedad de la enfermedad y optimizar la colocación de stents, lo que en última instancia conduce a mejores resultados para los pacientes", añade.

A medida que el uso de IVUS sigue ganando reconocimiento como herramienta valiosa en las intervenciones coronarias, es fundamental seguir investigando y colaborando para comprender plenamente su potencial y optimizar su utilización. Este registro estudia los avances en el campo de las intervenciones coronarias y allana el camino para mejorar la atención y los resultados de los pacientes.