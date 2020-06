Consejos para sacar partido a nuestro día a día

MADRID, 12 Jun. (EDIZIONES) -

Vivimos a tal velocidad, tan en automático, que es como si nuestro día a día fuera un cúmulo de obligaciones y de deberes, donde no nos concedemos ni un minuto de tiempo para nosotros, para pensar sobre lo que ha dado de sí el día, proyectar lo que queremos hacer en los siguientes, o cuáles son esos objetivos que queremos acometer.

"Esta vida que llevamos tan acelerada no nos ayuda a aprender de las circunstancias que estamos teniendo. Nos parece que es un lujo el dedicarnos a nosotros cierto tiempo. Tenemos que partir de la realidad, y es que mucha gente con tantas prisas, se encuentran envueltos en la vorágine del día a día, ésta les arrastra y les impide reflexionar sobre aspectos fundamentales de la vida", subraya en una entrevista con Infosalus la psicóloga María Jesús Álava.

Con motivo de la publicación de su nuevo libro 'Saca partido a tu vida' (La Esfera de los Libros), un manual en el que recoge muchas reflexiones y consejos para saber reaccionar en circunstancias emocionalmente adversas, como la pandemia en la que estamos inmersos, y encontrar las claves para decidir, sentir y actuar con libertad.

Según sostiene la también directora del Centro de Psicología Álava Reyes, por nuestra salud no debemos permitir que el día a día nos coma y nos impida vivir, sentir, pensar, reflexionar, reaccionar y reconducir nuestra vida. "No es egoísmo dejarnos tiempo para nosotros, es una necesidad tan vital como el respirar. Respira cada día tu dosis de libertad", defiende en su manual, también disponible como audiolibro.

A su juicio, el conocernos mejor, resolver las dudas que nos rodean sobre nuestra vida, señalar las deficiencias que tenemos y el valorarnos más, entre otros factores, van a repercutir en un mejor equilibrio emocional. "Analizar nuestro día a día, en definitiva, es tiempo para nosotros y para pensar sobre determinados aspectos como el amor, el trabajo, nuestra relación con los demás, así como la forma de autocuidarnos por ejemplo; nos aportarán las claves para vivir de una manera más saludable, siendo la reflexión la vía para mejorar y profundizar sobre nosotros", señala.

"Mucha gente me dice que esas reflexiones les ayudan a poner orden y claridad en sus vidas, estimulan el pensar en profundidad sobre lo que deben cambiar, abandonar y pueden aún potenciar. Se trata de ayudarte a conocerte mejor para que seas lo que realmente quieres ser. En el libro ofrezco pequeñas claves para no cometer errores que nos alejan de los objetivos que debe tener cualquier vida, que es intentar aprender y disfrutar del día a día", mantiene Álava Reyes.

De hecho, insiste en que la gente quiere saber cómo puede ser mejor, superar las dificultades y obstáculos, mejorar su autoestima, adivinar qué es lo que realmente desean, o el apoyo que realmente buscan en su vida. "Las respuestas están dentro de ti. Te podemos ayudar a que las encuentres pero deben ser tuyas, quiero promover la libertad de pensamiento", agrega.

EL PROBLEMA DE VIVIR LA VIDA QUE OTROS TE MARCAN

Según defiende, "una vida sin reflexionar es como el agua que tienes a tu alcance, que la ves, pero al no beberla, no puedes calmar tu sed", por lo que ve en la reflexión una vía para encontrar esos caminos que nos llevan a las metas que desea alcanzar cada uno. "Es importante que nos paremos a pensar en la vida. Lamentablemente hay muchas personas que viven la vida que otros les han dicho que es normal vivir o les han programado", advierte.

Es más, la psicóloga sostiene que muchas veces carecemos de libertad en nuestro día a día: "Es un poco una especie de sentimiento que surge al ir tan en automático en nuestro día a día. Al ir pillados de tiempo no te planteas si las cosas las haces con libertad o creatividad, sino que tu esfuerzo sólo se fija en cumplir los objetivos que otros nos marcan. Cuando preguntas qué has aprendido hoy, esta semana o el último mes, hay muchas personas que no saben, que no se lo plantean, y sí se dan cuenta de que han hecho las cosas para cumplir con determinadas obligaciones".

Así, destaca que es "tan importante" el aprovechar cada día porque sino no aprendes, te desgastas personalmente. "Vamos haciendo tareas una detrás de otra, pero si al final de la jornada sientes cansancio y no extraes ningún aprendizaje, aunque hayas disfrutado haciendo algo, son días que quemamos y tiramos. Por eso estas pequeñas reflexiones que planteo y que permiten aprender de cada experiencia en nuestra vida diaria", remarca.

LO QUE COVID PONE SOBRE LA MESA

Por ejemplo, resalta que en esta época de pandemia es lógico que las personas sientan miedo ante la constante incertidumbre que nos rodea. "El miedo es tu peor enemigo, genera inseguridad y vulnerabilidad. Éstas se combaten con decisión y determinación, y confiando en ti. No se resuelve huyendo, sino con decisión y valentía", sostiene la experta.

La presidenta de Apertia-Consulting remarca igualmente que esta pandemia ha puesto sobre la mesa lo poco dueños que somos de nuestro tiempo, y ahora hemos tenido que ser capaces de reaccionar, de organizar nuestro tiempo, de pensar. "Recuerda dejarte tiempo para ti, y que el día a día no te coma y te impida vivir, piensa; no es egoísmo pensar en nosotros, sino una necesidad vital como el respirar", resalta.

En cuanto a temas de salud que ahora preocupan tanto, Álava Reyes advierte de que hay personas que sólo se preocupan de la salud cuando la pierden, y es entonces cuando se arrepienten de su falta de hábitos. "Cuida aquello que sólo tu puedes cuidar, como los amigos, la familia, tu salud, tu coherencia, y tu verdad", reseña la psicóloga.

Según advierte, uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos es que creemos que nos conocemos pero, según cree, esto no es cierto. "Es importante que nos conozcamos en profundidad, que nos valoremos por lo que somos, por nuestra forma de ser, única en el mundo, y por los pensamientos que tenemos, que nos pueden dar libertad o nos pueden meter en una dinámica de sufrimiento constante. Cómo vivamos las circunstancias que nos rodean depende de nosotros. Creer en ti no es pensar que tienes que tener éxito en todo, sino que eres una persona honesta y coherente, que respetas tus valores", defiende.

Con todo ello, enumera una serie de herramientas para actuar y decidir con libertad, para sacar partido a nuestro día a día:

1.- Todos los días déjate un tiempo para reflexionar, aunque sean 10 minutos, ¿no te mereces 10 minutos al día?

2.- Diariamente busca en qué te puedes felicitar a ti por el esfuerzo que has hecho.

3.- Piensa todos los días si has tenido alguna situación de gratitud o en qué puedes darle gracias a la vida. La gratitud es un componente del bienestar emocional.

4.- Párate a pensar en qué le he ayudado a alguien de mi entorno a ser más feliz, a creer más en él.

5.- Reflexiona sobre qué quiero hacer mañana.

6.- Aprender a perdonarnos es aprender a vivir. Una vida sin perdón es el fracaso del ser humano. Perdónate, intenta reparar todo lo que puedas, coge tú el timón de tu vida porque la mayor parte de las personas dicen que su vida ha sido un error. Reaccionar antes de que llegue esa situación y si llega, estupendo, porque es cuando puedes actuar. Nunca es tarde para darnos cuenta de un error e intentar mejorar. Todo lo que necesitamos es creer en nosotros y poner todo nuestro potencial a nuestro favor. No se necesita más, a pesar de las circunstancias durísimas. A muchas personas, con la pandemia les ha cambiado a peor su vida, y lo que necesitan es sacar lo mejor de sí mismos para combatir esta situación.