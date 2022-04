Consejos para recuperar unos hábitos de vida saludables que hemos perdido con la pandemia

MADRID, 7 Abr. (EDIZIONES) -

Mucha gente ha salido desorientada de la pandemia. Es evidente que no podemos seguir viviendo como hasta ahora. Nos hemos autocuidado poco durante estos dos últimos años, y se ha visto por ejemplo que las personas con exceso de peso se han enfrentado peor a la infección por SARS-CoV-2, no solo a nivel de contagios y de enfermedad, sino también a nivel de hospitalización.

Esta es la denuncia que realiza en una entrevista con Infosalus el doctor Nicolás Romero, habitual colaborador televisivo, quien acaba de publicar 'Empieza a vivir. Con autocuidado, autoconocimiento, autoestima y autoconfianza' (Grijalbo), un manual con el que propone una serie de herramientas para reconducir nuestra vida en esas cuatro dimensiones: autocuidarnos, autoconocernos, aumentar nuestra autoestima y nuestra autoconfianza.

Aprovechando que este jueves se celebra el Día Mundial de la Salud, te damos algunos consejos. Empezando por el autocuidado, indica que sería fundamental mantener a raya nuestro peso, lo que a su vez es indicativo de que tenemos muchos factores en orden, como son la hipertensión, la diabetes, la prediabetes, o el colesterol; unos "parámetros orgánicos fundamentales".

Después apunta al autoconocimiento, y a esa sensación de no saber cómo somos realmente, poniendo el ejemplo de la afición actual al 'running' pero sin conocer a fondo nuestro cuerpo, cómo es la calidad de nuestro músculo, o cuál es la mejor forma de recuperarnos al día siguiente y de evitar lesiones. Y esto lo relaciona con la pérdida de la autoestima, que depende, y mucho en su opinión, de las valoraciones de los demás, al tiempo que sostiene que la autoconfianza viene desde dentro, "el calibrar lo que sabemos sobre lo que sabemos".

"Los hábitos son muy importantes en todo esto. Conocerse para saber el talento innato y formar hábitos, una habilidad para poder desarrollar plenamente el talento. Sin hábitos no hay estilo de vida, organización de vida. Todos traemos un talento innato y nos cuesta mucho ponerlo en práctica", reclama este médico experto en nutrición, alimentación y salud pública.

¿POR QUÉ NOS CUESTA TANTO ADQUIRIR Y MANTENER HÁBITOS?

Preguntado sobre por qué nos cuesta tanto adquirir un hábito, pero también mantenerlo en el tiempo, el doctor Romero responde que "la vida se mueve por recompensas", y hay que tener en cuenta que en los hábitos saludables la recompensa está diferida, es decir, se alarga en el tiempo, no es inmediata, como cuando nos ponemos a dieta, que nos cuesta ver los resultados.

Sin embargo, advierte de que en el caso de los hábitos menos saludables, como el fumar o el beber alcohol, esa recompensa es más inmediata, si bien pasa factura en el largo plazo. "En los hábitos saludables el resultado está diferido, mientras que en los menos saludables el resultado es menos inmediato y te pasa la factura a largo plazo como el fumar, el abuso del alcohol, y otros hábitos que no son saludables", remarca el doctor Romero.

CONSEJOS PARA ASENTAR HÁBITOS SALUDABLES

Con ello, el televisivo doctor destaca que los principales consejos para hacer y tener hábitos saludables son:

1. Las autodefiniciones, creérselo, querer cambiar, definirse como la persona que quieres cambiar, creerte que quieres ser la persona más ordenada, que quiere estudiar una carrera, que quiere adelgazar; no sentirte como esa persona que quiere perder peso sino como una persona delgada; buscar autodefiniciones que vayan con tu identidad y con tu forma de ser porque todos los hábitos que se intenten adquirir contra la identidad propia son un fracaso.

"Hay personas que dicen que el sábado se ponen a dieta y hasta entonces se van a dar unos homenajes para celebrarlo. Realmente con esto el mensaje que nos mandamos es que somos comilones, y con este mensaje será muy difícil que tengamos éxito con un hábito. Vamos en contra de nuestra identidad", advierte.

2. Hacerle un hueco a ese hábito en nuestra vida. No podemos instaurar un hábito que no quepa en nuestro estilo de vida, que se dé de frente con nuestra actividad diaria porque no está formado y va a caber difícilmente. Por tanto, replantearnos nuestra agenda y nuestro estilo de vida para hacerle un hueco y que tenga un espacio propio, que se concilie con el resto de las actividades.

3. Eliminar los puntos de conflicto en nuestra casa, en el trabajo, en el ocio. Esto significa, por ejemplo, que si necesitamos un plan de alimentación, al comprar, por ejemplo, debemos olvidarnos de los ultraprocesados, porque ahí estamos generando un punto de conflicto. Si nos da vergüenza llevarnos una tartera y nos conformamos con el menú del día del bar más cercano es otro punto de conflicto a analizar.

4. Una vez en marcha ese nuevo hábito, siempre tenemos todos un mal día donde no podemos realizarlo, pero hay que intentar hacer un poco cada día. Si tienes que ir a entrenar, aunque sean 10 minutos; si tienes que andar, aunque sea 30 minutos porque esto no hará que adelgacemos o estemos más fuertes pero sí nos mandará el mensaje de que somos la persona que queremos ser y no desistimos a la primera de cambio, reforzamos nuestra identidad. Por tanto, nunca dejar de hacer ese hábito, aunque sea un poco si lo tienes programado a diario, sobre todo porque no te defraudas a ti mismo.

5. Buscar la recompensa de refuerzo, cosas que sean agradables, nos estimulen y no vayan en contra de nuestro propósito final. Por ejemplo, frente a plan de alimentación sería no hacer comida procesada pero, de vez en cuando, darnos un pequeño homenaje en consonancia con el resultado que queremos conseguir.

HÁBITOS SALUDABLES A RECUPERAR

Pero para ir terminando, no debemos olvidarnos de esos hábitos saludables sobre los que debemos insistir. En primer lugar, el doctor Nicolás Romero recuerda que debemos recuperar el mantenimiento del peso adecuado porque, según insiste, es el que nos marca todos los parámetros de salud (tensión, glucosa, colesterol*).

Después, habla de hacer ejercicio, y la necesidad que tenemos de movernos, un poco todos los días, y si no podemos hacerlo aunque sea andar 10 minutos, pero defiende que siempre si salimos a caminar que sea a paso ligero y unos 40 minutos todos los días, sudando un poco.

También destaca la importancia del ejercicio aeróbico, no ir a paso de escaparate, y dice que ya si podemos hacer ejercicio de resistencia muscular para fortalecer todo nuestro organismo, nuestros huesos, estar en la postura correcta, por ejemplo, mucho mejor.

Avanza que otra de las asignaturas pendientes es recuperar la autoestima, tener esa capacidad de valorarnos a nosotros mismos ya que, según insiste el doctor Romero, "con buenas autodefiniciones de nosotros mismos que nos refuercen la autoestima, y sin tener en cuenta las valoraciones de los demás". Subraya que solo así seremos capaces de afinar nuestra autoconfianza, para la que ve muy importante el tomar decisiones, y así poco a poco la reforzamos.