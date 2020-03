Consejos a pacientes con asma o EPOC para actuar frente al coronavirus

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Boehringer Ingelheim han transmitido algunos consejos de especialistas para los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y asma ante esta situación excepcional caracterizada por la extensión del número de contagios de coronavirus.

Así, aconsejan a los pacientes que sigan estrictamente su medicación y, a pesar de no poder salir de casa, realicen ejercicio físico diario en sus hogares según orientación de su médico. De la misma forma, recomiendan seguir pautas de alimentación más saludables que nunca y no utilizar mascarillas si no tienen un diagnóstico positivo de coronavirus.

"El primer mensaje es que no olviden que padecen una enfermedad crónica y que tienen que tomar medicación de forma continuada, sin ningún olvido y sin saltarse ninguna dosis, para evitar exacerbaciones", comenta Bernardino Alcázar, neumólogo del Hospital de Alta Resolución de Loja en Granada.

Si se contagian por Covid-19, el doctor indica que "el virus ejerce un efecto más grave en ellos, pues son más vulnerables a la afectación pulmonar, y presentan mayor probabilidad de ingreso en la UCI y un mayor riesgo de mortalidad". Además, resalta que los pacientes de EPOC son aún más vulnerables que los de asma, ya que generalmente son personas de mayor edad.

Por tanto, deben tomar todas las precauciones pautadas por las autoridades sanitarias para prevenir el contagio de forma estricta y, muy importante, "no utilizar mascarillas si no tienen un diagnóstico positivo de coronavirus, pues no les sirve de nada y les puede generar una falsa sensación de seguridad, viéndose relajadas otras medidas de precaución", apostilla Alcázar.

En una situación de cuarentena en la que no se puede salir de casa, "el paciente con EPOC se encuentra en una situación de reposo que puede empeorar su sintomatología", advierte. Por tanto, ante la incapacidad de pasear por la calle, tal y como se recomienda siempre a los pacientes con enfermedades crónicas, Alcázar insiste: "Se ha de buscar la forma de realizar algo de ejercicio físico en el hogar, pautar un plan de ejercicios en el domicilio. Por ejemplo, si tienen bicicleta estática, es fundamental hacer media hora al día; si tienen escaleras en casa, subir y bajar de forma moderada; hacer ejercicios de brazos con pesas caseras, llenando dos botellas de litro de agua, y caminar y moverse dentro del domicilio todo lo que sea posible".

A nivel nutricional, asegura que el objetivo de estos pacientes es seguir una alimentación lo más saludable posible para no coger peso extra y mantenerse bien nutridos, pues tanto el sobrepeso como la desnutrición son factores de riesgo para el empeoramiento de los pacientes respiratorios crónicos. "Una dieta a base de vegetales, frutas y proteínas para no perder mesa muscular es lo más recomendable", puntualiza el doctor.

En caso de experimentar empeoramiento de los síntomas de su enfermedad, "deben contactar por teléfono con el centro de salud o el neumólogo que les realice el seguimiento, para que pueda pautarles medicación de rescate o más intensiva sin necesidad de desplazarse". Y, en casos de alarma grave, llamar de inmediato al 112", especifica.