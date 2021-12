Consejos para estas Navidades con ómicron de por medio

MADRID, 22 Dic. (EDIZIONES) -

La variante ómicron avanza a pasos agigantados y las cifras se están multiplicando por momentos. Seguro que todos conocemos a algún infectado en esta sexta ola. Además, llega el momento de reunirnos con nuestros familiares, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Preguntamos a varios expertos al respecto.

En primer lugar, en Infosalus charlamos con el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, el doctor Marcos López Hoyos, quien insiste en la importancia de intentar quitarse la mascarilla solo en el momento de la comida, aparte de mantener la ventilación cruzada, la máxima distancia posible en las reuniones familiares, el intentar no compartir los cubiertos, así como el evitar todo aquello que puedan tocar las secreciones orales.

Por supuesto, entiende imprescindible si tienes síntomas no acudir a las reuniones familiares, y también aconseja reducir la vida social los días previos, pero por supuesto la vacunación, ya que evita la enfermedad grave, la hospitalización.

JUNTARNOS CON LA FAMILIA SÍ, PERO CON RESPONSABILIDAD

Por su parte, África González, catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo, doctora en Medicina, y expresidenta de la Sociedad Española de Inmunología y del Centro de Investigaciones Biomédicas ve importante que nos juntemos con la familia y los amigos pero hacerlo con responsabilidad.

“Esto significa que podemos quedar con amigos al aire libre a dar un paseo. No necesariamente tomar algo en interiores. Se puede dar un paseo por el campo, o quedar en sitios poco concurridos. Se pueden hacer cosas”, sostiene.

Igualmente, ve idóneo el disminuir las burbujas, es decir, que si voy a estar en un entorno familiar no moverme de unos grupos familiares a otros, quedarme en uno e intentar evitar contactos con mucha gente.

A su vez, cree que lo idóneo es la realización de PCR antes de asistir a la reunión familiar, y siempre que estemos en interiores ventilar cada cierto tiempo. “Con estas medidas podríamos estar con nuestras familias, y por supuesto con la mascarilla y estando vacunados. Si alguien está infectado en estas reuniones familiares es probable que podamos contagiarnos, pero siempre con las vacunas la infección será menor”, agrega.

La doctora González ensalza que para nuestra salud mental es también muy importante el estar con nuestros seres queridos estos días, ya que los seres humanos “somos seres sociales”, entonces, “con responsabilidad tenemos que volver a intentar una cierta normalidad”.

ÓMICRON PARECE MUY CONTAGIOSA

Mientras, el doctor Pascual Piñera, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), reconoce que la población está cansada tras dos años de pandemia, si bien advierte de que actualmente nos enfrentamos a una variable que parece ser leve, pero con una contagiosidad grande, lo que puede acarrear importantes y peligrosas consecuencias, especialmente entre las poblaciones de mayor riesgo.

“Tenemos que tener cuidado con la población de riesgo, y en proceso de vacunación porque, por muy leve que sean en principio los síntomas en la población general con esta nueva variante, para la población de riesgo que coja esta variante si tiene patologías de base pueden tener complicaciones”, advierte.

A su vez, el doctor Juan Antonio Riesco, neumólogo y miembro del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) pide no perder la responsabilidad a los españoles, a pesar de las ganas que tengamos de que todo vuelva a la normalidad, y de pasar unas Navidades en familia.

“En todo momento este tipo de reuniones de acercamiento deben exigir precisamente ese comportamiento dicho antes, con distancia social, uso de mascarilla, persistir en el lavado de manos y por supuesto también en seguir las recomendaciones de vacunación los que no estén vacunados y los que lo estén, las dosis de recuerdo son muy necesarias”, insiste el especialista.

A su juicio, manteniendo un poco las normas y la responsabilidad cree que se pueden tener una Navidades más saludables para todos. “Es un problema de salud pública, donde la infección, la transmisión y el contagio muchas veces pueden pasar desapercibidos y hay personas más vulnerables que pueden sufrir el impacto de un mal comportamiento o un comportamiento irresponsable”, advierte el doctor Riesco.

MEDIDAS QUE SON EFECTIVAS

El investigador y director de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa José Antonio López Guerrero cree a su vez que la responsabilidad personal debe marcarnos el ritmo de estas Navidades pero sostiene que, si realmente queremos ser responsables, la higiene, el lavado de manos, y la ventilación son medidas totalmente efectivas. “No digo que cenemos con las ventanas abiertas pero sí ventilar cada poco tiempo. Hay gente que se ha comprado un medidor de CO2 para saber cuándo se debe ventilar o no, o un purificador de aire para filtrar el ambiente”, sostiene en este sentido.

Apunta también al distanciamiento físico en los sitios de aglomeración, y recuerda que la mascarilla es obligatoria en los exteriores, cuando no puedes tener más de un metro y medio de distancia con el resto de personas. En su opinión también sería ideal el distanciar las multitudinarias cenas de empresa, no intentar concentrarlas el mismo día.

Sobre el autodiagnóstico rápido, los test antigénicos, López-Guerrero lamenta que hoy en día sean inviables para todos los españoles al precio en el que se encuentran, y cuando además en otros países los proporciona gratuitamente el gobierno o son más asequibles en centros comerciales y farmacias.

En última instancia avala el pasaporte COVID, “un filtro más” que, según cuenta, se ve que donde se está imponiendo aumentan las colas de vacunación. “Hay muchos jóvenes que no se han vacunando porque no han visto la necesidad o el peligro, o simplemente no lo han hecho por dejadez, porque reciben información contrastada y no saben a qué atenerse; por lo que además de garantizar que en los sitios cerrados habrá gente vacunada, que transmite menos el virus, el pasaporte COVID sí actúa para persuadir a muchos para vacunarse”, sentencia el también director del grupo de NeuroVirología del departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).