La consejera vasca de salud ve previsible un incremento de casos de covid en otoño-invierno, pero de "menor complejidad"

Destaca la importancia de la prevención y reitera el llamamiento a la población vasca para vacunarse simultáneamente contra gripe y covid-19



MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha considerado "previsible" que en la época del otoño-invierno se incrementen las infecciones respiratorias por coronavirus, aunque de "menor complejidad" y, tras destacar la importancia de la prevención, ha reiterado el llamamiento a la población vasca para que se pongan de forma simultánea las vacuna contra la gripe y la covid-19.

En su intervención este miércoles en un desayuno sociosanitario organizado por Europa Press, Sagardui ha señalado, en cuanto a la evolución del covid-19, que "afortunadamente, la situación epidemiológica no tiene nada que ver" con la registrada anteriormente, y ha destacado que "cómo está la población preparada tiene también su importancia". Así, ha dicho que la vacunación hace que, aunque se sigan dando contagios, estos cursen "de una forma muy distinta".

Tras indicar que al inicio del verano se registró un repunte de covid-19, ya que es la época en la que "hay más eventos multitudinarios y mayor interacción social, por la que hay mayores probabilidades de que esa transmisión, que ya sabemos que se da persona a persona, pues se pueda extender", ha reiterado que la situación actual en Euskadi, "afortunadamente nada tiene que ver con otras épocas", sino que es una situación "estabilizada" en la que Osakidetza "está pudiendo atender adecuadamente" los casos de coronavirus "más la actividad ordinaria" en "ese esfuerzo para tratar de recuperar lo acumulado".

No obstante, ha señalado que entramos en la época del otoño-invierno y "todos sabemos cómo las infecciones respiratorias se incrementan en esta época", por lo que habrá que ver "cuál es el comportamiento este año", pero "es previsible que pueda haber un incremento del número de infecciones", aunque espera que "en este tono de una menor complejidad".

Asimismo, ha destacado la importancia de la prevención para aquellas personas que son "más vulnerables, que son las que pueden sufrir efectos menos deseados si resultan infectadas".

GRIPE

En cuanto a la campaña de la gripe, ha destacado que en los dos últimos años se está unificando la vacunación antigripal y frente a la covid-19, porque optimizar el llamamiento es "un aspecto práctico y bueno", y ha recordado que una de las novedades de este año es que se ha ampliado la vacunación a los mayores de 60 años y a la población infantil de seis meses a cinco años.

Tras asegurar que la participación y la fidelidad a la campaña de la gripe en Euskadi en sus 35 años de recorrido ha sido "buena y grande", ha recordado que en Euskadi se ofrece la vacunación antigripal a toda la población en general, pero "por fases", de forma que ya se está vacunando en las residencias y a partir del próximo lunes se comenzará con los grupos de riesgo y los profesionales sanitarios y sociosanitarios, mientras que el resto de la población la podrá recibir a partir del 6 de noviembre.

"Si de aquí a entonces la indicación sobre la vacuna contra el covid se ampliara al resto de población, nosotros lo ofreceríamos también", ha indicado, para insistir en la importancia de las medidas preventivas y reiterar el llamamiento a la población a que "tome las dos vacunas". "La decisión final es de la persona pero nosotros, como Servicio Público de Salud y como Departamento de Salud, recomendamos las dos vacunas", ha insistido.

ATENCIÓN ONCOLÓGICA

Por otro lado, se ha referido a las estrategias del Departamento de Salud para la mejora de la atención oncológica y ha destacado que "la atención del cáncer no se ha dejado de priorizar en ningún momento, ni durante los momentos más duros de la pandemia, porque ahí no se puede posponer y no se ha pospuesto en Euskadi".

Su Departamento, ha dicho, sigue "avanzando" en el desarrollo de su Plan Oncológico, "con una evaluación continua del mismo" y, según ha asegurado, se pueden ver "realidades ya cercanas y certeras", como la puesta en marcha de nuevas tecnologías, en este caso, un moderno equipo de radioterapia de protones para el tratamiento del cáncer del que "pronto vamos a disponer en Euskadi a través de una colaboración público-privada".

Sagardui ha destacado que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco está haciendo "una inversión decidida y, además, a un ritmo muy avanzado", para poner en marcha esta nueva tecnología "en el menor plazo posible".

Además, ha subrayado que "el incremento de las inversiones en la investigación en el Departamento de Salud durante esta legislatura ha sido exponencial". Así, ha apuntado que "el conjunto de la investigación solo salud, con nuestros cuatro institutos de investigación y uno de coordinación, abarca a más de 3.000 profesionales, una buena parte de ellos dedicada a la investigación contra el cáncer".

Asimismo, ha destacado que Euskadi está en los foros internacionales "más avanzados para tratar de adelantarnos y tratar de prevenir en el ámbito sociosanitario". "Estamos lo más al día que podemos, en las resoluciones más avanzadas, pero, al mismo tiempo, también con una mirada a futuro para ver dónde pueden estar las soluciones que traten de evitar y que frenen" el incremento de casos de cáncer, que "es una realidad".

"No me cabe duda que solo desde una investigación de calidad continuada, bien dotada económicamente, con buenas infraestructuras, con buenas relaciones, con buenas relaciones nacionales e internacionales entre los diferentes grupos de investigación, se puede tener o se puede esperar un futuro próspero al respecto y nosotros pretendemos seguir siendo un sistema de salud puntero", ha concluido.