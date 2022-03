Consecuencias que quizá no sabes de estar estreñido

MADRID, 8 Mar. (EDIZIONES) -

El estreñimiento es frecuente en nuestra sociedad. Al menos todos hemos tenido o tendremos alguna época en la que nos cueste ir más al baño que en otros momentos. Pero no es una enfermedad, sino una sintomatología. Veamos cuáles son sus posibles implicaciones.

"El estreñimiento presenta una prevalencia en la población española que se sitúa entre el 12-20% de la población, con una afectación en las mujeres del doble de casos que en los hombres, siendo el triple en los ancianos", afirma la directora del Centro Nutt de Valencia Elisa Escorihuela, farmacéutica y experta en dietética y nutrición, en una entrevista con Infosalus.

En concreto, la Fundación Española de Aparato Digestivo (FEAD) define el estreñimiento como "aquella situación en la que una persona presenta menos de tres deposiciones a la semana, coincidiendo con presencia de heces duras, de escasa cuantía y más secas".

La autora de 'Dietoterapia' (Vergara) comenta que suele ser frecuente en épocas como el verano, por ejemplo, porque cambiamos mucho nuestros hábitos de vida y de alimentación, siendo muy frecuente sobre todo en periodos vacacionales. Eso sí, Elisa Escorihuela advierte de que, aunque es más frecuente en las mujeres y en los ancianos, son cada vez más numerosos los casos de niños donde se está dando el estreñimiento, fruto de cambios alimenticios, donde predominan los procesados frente a las frutas y a las verduras.

FACTORES QUE FAVORECEN EL ESTREÑIMIENTO

En general, esta experta en Dietética y Nutrición subraya que el estreñimiento está relacionado con lo que comemos, y suele producirse en personas que presentan un consumo muy bajo en frutas y en verduras, o legumbres. "Ahora, por ejemplo, la moda de las dietas más ricas en proteínas está desplazando mucho las fuentes de fibra, algo que también contribuye a la aparición de estreñimiento".

Además, dice que tenemos que tener en cuenta que existen otras patologías que pueden causar estreñimiento, aparte de la medicación que se pueda estar tomando, así como el sedentarismo, al tiempo que subraya que la edad también constituye un factor que puede favorecer su aparición. "A mayor edad, más posibilidad de estreñimiento, así como el consumo de agua. Podemos pasar muchos días sin comer, pero no sin beber. Somos un 60-70% agua", indica Escorihuela.

Es más, resalta que siempre hay componentes genéticos detrás de la aparición de estreñimiento en una persona, si bien afirma que también tenemos que pensar que está la epigenética: "Si una madre no consume la fibra suficiente es probable que tampoco aporte a sus hijos esa fibra suficiente, y si no hay hábito de realizar ejercicio físico a los hijos les trasladamos lo mismo. Siempre hay factor genético detrás pero el más pesado es el epigenético, el estilo de vida que rodea a las personas, porque la genética predispone pero no impone".

CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DEL ESTREÑIMIENTO

Aparte de tener una vida un poco molesta, esta especialista destaca que el estreñimiento es reflejo de un trastorno en nuestra microbiota, es decir, de que hay un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. "Esas bacterias del colon viajan a nuestro intestino y están intentando gestionar la fibra que pasa por ahí. Esto provoca a su vez gases, distensión abdominal, y es muy molesto", agrega.

Por otro lado, remarca que el estreñimiento crónico puede mermar nuestra vida diaria, y favorecer en el largo plazo otras complicaciones como las hemorroides o fisuras anales, dado el esfuerzo que implica el ir al baño.

También dice que el estreñimiento puede provocar dolor abdominal, causar diverticulosis o diverticulitis. "Sin embargo, el mayor miedo de los que sufren estreñimiento son las posibles consecuencias para la salud. En este aspecto, y a pesar de todas las molestias que acarrea el estreñimiento, como los divertículos o las hemorroides, no se ha establecido su relación con una mayor incidencia de cáncer de colon, la cual acostumbra a ser una de las consecuencias más temidas", subraya Escorihuela.

Dado que su principal causa es la mala alimentación, según indica la directora del Centro Nutt, lo ideal en estos casos es realizar cambios en los hábitos alimenticios de los pacientes, introduciendo fundamentalmente fibra soluble e insoluble.

Ahora bien, aquí también avisa de que un consumo de fibra soluble en demasía puede provocar también estreñimiento. "El tratamiento principal, antes que la farmacología, es siempre la alimentación, así como más hidratación, un equilibro adecuado entre la fibra soluble e insoluble, y un poco de ejercicio físico moderado; aparte de acudir a un especialista en caso de duda, no solo el médico de atención primaria, sino también puede ayudar el dietista-nutricionista", sentencia Elisa Escorihuela.