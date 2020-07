Confirman los riesgos cardiovasculares de la prediabetes

Two female hands holding a blood testing machine and heart

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La prediabetes se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte tanto en la población general como en pacientes con antecedentes de problemas cardíacos, según una revisión de la evidencia disponible publicada por 'The BMJ'.

Los hallazgos sugieren que la detección y el manejo adecuado de la prediabetes pueden ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares en individuos sanos (conocidos como prevención primaria) y en aquellos con problemas cardíacos existentes (conocidos como prevención secundaria).

La prediabetes es un "pre-diagnóstico" de diabetes, cuando el nivel de azúcar en la sangre de una persona es más alto de lo normal, pero no lo suficientemente alto como para ser considerado diabetes. Se estima que más de 470 millones de personas en todo el mundo tendrán prediabetes para 2030 y hasta el 70% de ellas eventualmente desarrollarán diabetes tipo 2.

Los posibles vínculos entre la prediabetes y el riesgo de enfermedad cardíaca y muerte se han convertido en un foco de interés en los últimos años. Pero los resultados han sido inconsistentes, y el término prediabetes sigue siendo controvertido.

Para profundizar en este tema, los investigadores de la Universidad Médica del Sur de China analizaron los resultados de 129 estudios sobre las asociaciones entre la prediabetes y el riesgo de enfermedades cardiovasculares (ECV) y la muerte por cualquier causa (mortalidad por todas las causas) en personas con y sin antecedentes de enfermedades cardíacas.

En los estudios participaron en total más de 10 millones de personas. La mayoría eran de alta calidad y tenían en cuenta otros factores potencialmente importantes, como la edad, el sexo, el origen étnico y el estilo de vida.

Los resultados muestran que en la población general, la prediabetes se asoció con un riesgo 13% mayor de mortalidad por todas las causas y un riesgo 15% mayor de enfermedad cardiovascular, durante un tiempo de seguimiento promedio de alrededor de 10 años. También conlleva un mayor riesgo de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular.

En términos absolutos, esto equivale a 7 muertes adicionales por 10.000 personas años y casi 9 casos adicionales de enfermedad cardiovascular por 10.000 personas años en la población general, en comparación con los niveles normales de azúcar en la sangre.

En pacientes con antecedentes de enfermedad cardíaca, la prediabetes se asoció con un riesgo 36% mayor de mortalidad por todas las causas y un riesgo 37% mayor de enfermedad cardiovascular, durante un tiempo de seguimiento promedio de alrededor de 3 años, pero no se observaron diferencias para el riesgo en un accidente cerebrovascular.

En términos absolutos, esto equivale a 66 muertes adicionales por 10.000 personas años y casi 190 casos adicionales de enfermedad cardiovascular por 10.000 personas años, en comparación con los niveles normales de azúcar en la sangre.

Los investigadores también descubrieron que una intolerancia a la glucosa (niveles de azúcar en sangre más altos de lo normal después de comer) conlleva un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular que una glucosa en ayunas alterada (niveles de azúcar en sangre más altos que lo normal después de un período de ayuno).

Este análisis tiene varias fortalezas, incluida la alta calidad y el gran tamaño de los estudios incluidos. Sin embargo, los investigadores no tuvieron acceso a los datos de los participantes individuales y no pueden descartar la posibilidad de que algunos de los riesgos observados puedan deberse a factores no medidos.

Sin embargo, concluyen: "La prediabetes se asocia con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas y ECV tanto en la población general como en pacientes con antecedentes de enfermedad cardíaca. La detección y el manejo adecuado de la prediabetes pueden contribuir a la prevención primaria y secundaria de la ECV".