Confirman en peces cebra el papel protagonista del sistema inmunitario en el envejecimiento

Publicado 05/11/2019 17:03:25 CET

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional con investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha revelado, en un estudio realizado con peces cebra y publicado en la revista 'Aging Cell', que el sistema inmunitario juega un papel fundamental en el envejecimiento.

En concreto, los científicos han estudiado la mutación de un gen que provoca la falta de respuesta inmune específica, o sea la ausencia de anticuerpos. "El principal hallazgo radica en la observación de que la mutación de dicho gen (el Rag1) en pez cebra va asociada a un envejecimiento prematuro, menor vida media y alteraciones morfológicas típicas de la edad", han explicado los investigadores.

Una consecuencia que, tal y como ha añadido el director del estudio, Antonio Figueras, se puede explicar porque el exceso de inflamación que tienen los peces mutantes genera un estado de estrés oxidativo que daña el ADN y acelera el envejecimiento.

"La mutación, además, parece afectar a la capacidad de reparar otras zonas del ADN celular. La mayor resistencia de los peces mutantes, que hace que no sufran más infecciones que los peces no mutantes, a diferencia de los mamíferos, nos permitió establecer un modelo de envejecimiento y poder estudiar no solo los mecanismos implicados sino establecer un excelente modelo para evaluar tratamientos frente al envejecimiento celular", han añadido los investigadores.

De hecho, prosiguen, se ha podido evaluar la eficacia de distintos compuestos que son capaces de reducir la acumulación de células envejecidas y de contrarrestar los efectos asociados a la edad. Por tanto, estos metabolitos se postulan como atractivos compuestos para paliar los efectos adversos generados por el paso del tiempo.

La investigación ha contado con la colaboración de investigadores de las universidades de Murcia y Miguel Hernández, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela e Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

"El estudio con pez cebra, cuyo genoma está totalmente secuenciado, ofrece múltiples ventajas para la investigación frente a los tradicionales ratones de laboratorio: se puede mantener en grandes cantidades en instalaciones sencillas, tiene una alta tasa reproductiva y rápido desarrollo embrionario y larvario y durante sus primeros años de vida es fácilmente manipulable a nivel genético", han zanjado los expertos.