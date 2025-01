Las conexiones cerebrales de largo alcance son esenciales para mover información

Estudiarlas permite comprender la complejidad del cerebro en su conjunto

BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona y la Universidad de Oxford (Reino Unido) ha concluido que las conexiones cerebrales de largo alcance tienen un rol esencial para explicar las dinámicas de transmisión de información en el cerebro.

El trabajo, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', ha mostrado como estas conexiones transmiten la información de forma más rápida y directa entre regiones alejadas entre si, sin pasar por todas las regiones vecinas, según informa la UPF en un comunicado de este lunes.

CORTO Y LARGO ALCANCE

Hasta ahora, la mayoría de investigaciones se habían centrado en las conexiones neuronales que comunican las regiones de corto alcance, superiores en número y que han contribuido a modelar la geometría del cerebro a lo largo de la evolución humana.

Sin embargo, el estudio apunta a que el modelo geométrico no permite comprender la complejidad de las dinámicas del conjunto del cerebro, ya que para eso es "fundamental" tener en cuenta las conexiones raras de largo alcance.

Para superar las limitaciones de los modelos geométricos, los investigadores han construido modelos computacionales del cerebro a gran escala, a partir de datos de la actividad cerebral de 255 jóvenes de la base de datos de Human Connectome Project.

ESTUDIAR TRASTORNOS NEUROPSIQUIÁTRICOS

Los resultados permitirán abrir nuevas líneas de investigación para conocer mejor las causas de varios trastornos neuropsiquiátricos que pueden estar relacionados con las disfunciones de las conexiones de largo alcance.

Además, el estudio abre la puerta a conocer con más detalle las diferencias entre el cerebro humano y el de otros animales, y podría aportar nuevas pistas sobre el proceso de evolución de las especies.