La Comunitat Valenciana apuesta por mayor colaboración público-privada para avanzar en la innovación oncológica

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha mostrado su "apuesta por más coordinación y colaboración público-privada para avanzar en la innovación en oncología", según ha destacado el Observatorio de Salud (OdS), que ha resaltado la decisión de "avanzar en el tratamiento integral de los pacientes con cáncer al tiempo que se asegura el acceso a las innovaciones oncológicas".

El Observatorio de Salud ha indicado que estos son "algunos de los objetivos marcados por la Conselleria de Sanidad" y ha explicado, en un comunicado, que "así se ha puesto de manifiesto en el Foro Innovación en Oncología en la Comunidad Valenciana".

El foro, organizado por el OdS y la Asociación #FFPacientes, con el apoyo de Janssen, ha contado con la participación de expertos en el campo de la oncología y con las principales asociaciones de pacientes.

El secretario autonómico de Sanidad, Francisco José Ponce Lorenzo, y la directora general de Investigación e Innovación, Mariola Penadés Fons, han sido los encargados de inaugurar este foro de debate en el que se han abordado los principales retos en materia de innovación en el campo de la oncología.

Ponce ha destacado el "importante compromiso" de la Comunitat con la innovación oncológica y ha apuntado,para avanzar en el acceso de los pacientes a esas innovaciones, "la creación de un nuevo servicio de optimización terapéutica, medicamentos innovadores y terapias avanzadas para fomentar la optimización del medicamento en la comunidad".

"Estamos muy comprometidos con la innovación y concienciados en impulsar la investigación, sin olvidar la necesaria colaboración público privada, pero siempre en beneficio de los pacientes", ha señalado. La

directora general de Investigación e Innovación ha agregado que ese "compromiso" pasa "por avanzar en una atención integral de los pacientes con cáncer".

"En oncología necesitamos una perspectiva muy especializada, que no excluye la integralidad con la que debemos tratar al paciente oncológico y que debe basarse en las interacciones multidisciplinares e interdisciplinares. La salud no es verdadera salud si no es integral", ha remarcado.

Durante el encuentro y en el campo del mieloma múltiple, el doctor Javier de la Rubia Comos, jefe de servicio de Hematología del Hospital La Fe de València ha resaltado la llegada de los nuevos anticuerpos biespecíficos, para "marcar un punto de inflexión en el tratamiento de estos pacientes".

Se trata de un nuevo tipo de inmunoterapia con "resultados prometedores" pero que, "aunque ya ha recibido el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), no está disponible en España". De la Rubia Comos se ha mostrado esperanzado en que en un futuro próximo estas terapias estén disponibles en todos los centros hospitalarios.

El doctor Rafael Lluch García, jefe de servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario La Ribera, ha subrayado "los importantes avances terapéuticos" en el campo del tratamiento de la leucemia linfocítica crónica (LLC).

"En los últimos años han aparecido fármacos que han cambiado de forma importante el pronóstico de los pacientes, pasando a ofrecer tratamientos orales que han mejorado de forma notable su calidad de vida".

Así, ha hablado los tratamientos combinados de agentes que se administran de forma oral y que "pueden suponer una gran ventaja por su fácil administración" y porque permite "tratamiento finito durante no más de 15 meses, limitando la toxicidad asociada al tratamiento, los mecanismos de resistencia y aportando una mayor eficiencia en el Sistema Nacional de Salud".

"CAMBIO RADICAL"

La doctora Isabel Chirivella González, jefa clínica del servicio de Oncología del Hospital Clínico de València ha aportado su visión sobre los avances en el campo del cáncer de próstata. Ha mencionado los tratamientos hormonales de nueva generación que han marcado un "cambio radical" en el tratamiento, con "mejoras en la supervivencia global y retrasando la progresión de la enfermedad sin comprometer la calidad de vida" pero ha reclamado avanzar en el acceso en todos los centros de estas innovaciones.

El gerente del Departamento de Salud de Castelló, Raúl Ferrando, ha aportado el punto de vista de la innovación desde la gestión y ha situado el gran reto en "minimizar la incertidumbre vinculándola a una máxima eficiencia en función de los recursos limitados".

Ferrando ha señalado que esto será "algo en lo que se avanzará a medida que se nutra el sistema de resultados en salud con el paciente real". Así, el también presidente de la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria (SVFH), ha destacado el papel del farmacéutico de hospital como una "pieza fundamental en el engranaje sanitario, aportando una visión de eficiencia en la valoración y evaluación de nuevas terapias y ayudando a reducir esa incertidumbre".

ASOCIACIONES DE PACIENTES

Durante este foro se ha abordado también el "importante papel" de las asociaciones de pacientes como "eje conductor" de un sistema sanitario que debe avanzar hacia la excelencia.

La Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón ( AEACap); la Asociación de Cáncer de Próstata (ANCAP) y la Asociación de pacientes de leucemia, linfoma, mieloma y otras enfermedades de la sangre de la Comunidad Valenciana han pedido avanzar hacia "una mayor visibilidad de estas organizaciones" y aumentar su papel institucional para "mejorar el diagnóstico, abordaje y el acceso a las innovaciones en cáncer".

El presidente de AEACap, Bernard Gaspar, ha insistido en la necesidad de impulsar más campañas de concienciación y visibilización que ayuden a avanzar en un diagnóstico temprano en cáncer y ha pedido que las acompañe "mayor esfuerzo por parte de las autoridades para que los pacientes puedan disponer de las innovaciones con equidad".

El presidente de la Asociación de pacientes de leucemia, linfoma, mieloma y otras enfermedades de la sangre, Arturo Zornoza Chust, ha hablado de la necesidad de dotar de más recursos para alcanzar esa atención integral al paciente oncológico, a la vez que ha instado a trabajar para mejorar "la relación entre los profesionales sanitarios y los pacientes" con "diálogo abierto".

El vicepresidente de la Asociación de Cáncer de Próstata (ANCAP), César Comuñas, ha manifestado la necesidad de avanzar en el diagnóstico precoz con cribados específicos y ha señalado "barreras en la atención primaria, a menudo debido a la falta de formación específica de los profesionales", por lo que ha considerado "esencial abordar esa carencia para que cada paciente reciba la atención y el apoyo que merece".