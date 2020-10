Un compuesto vegetal reduce los déficits cognitivos en un modelo de ratón con síndrome de Down

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El compuesto vegetal apigenina mejora los déficits cognitivos y de memoria que generalmente se observan en un modelo de ratón con síndrome de Down, según un estudio realizado por investigadores de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (NHGRI). La apigenina se encuentra en las flores de manzanilla, perejil, apio, menta y frutas cítricas.

Los investigadores alimentaron con el compuesto a ratones preñados que llevaban fetos con características de síndrome de Down y luego a los animales después de nacer y a medida que maduraban. Los hallazgos, publicados en el 'American Journal of Human Genetics', plantean la posibilidad de que algún día se pueda ofrecer un tratamiento para disminuir los déficits cognitivos observados en el síndrome de Down a mujeres embarazadas cuyos fetos hayan sido diagnosticados con síndrome de Down mediante pruebas prenatales.

El síndrome de Down es un conjunto de síntomas que resultan de una copia o fragmento adicional del cromosoma 21. Se cree que las discapacidades intelectuales y del desarrollo que acompañan a la afección son el resultado de una disminución del crecimiento cerebral causado por una mayor inflamación en el cerebro fetal.

Los investigadores señalan que no hay constancia de que la apigenina tenga efectos tóxicos y estudios anteriores han indicado que es un antioxidante que reduce la inflamación. A diferencia de muchos compuestos, se absorbe a través de la placenta y la barrera hematoencefálica, la capa celular que evita que las sustancias potencialmente dañinas entren en el cerebro.

En comparación con los ratones con síntomas de Down cuyas madres no fueron alimentadas con apigenina, los expuestos al compuesto mostraron mejoras en las pruebas de los hitos del desarrollo y tuvieron mejoras en la memoria espacial y olfativa.