Un compuesto natural de las plantas inhibe los hongos mortales

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Universidad de Emory (EEUU), publicado en la revista 'ACS Infectious Diseases', revela que un compuesto natural presente en muchas plantas inhibe el crecimiento de hongos del género 'Candida' resistentes a los medicamentos, incluida su especie más virulenta, 'Candida auris', una amenaza emergente para la salud mundial.

Los experimentos en laboratorio demostraron que el compuesto natural, un tanino hidrosoluble conocido como PGG, bloquea el 90 por ciento del crecimiento de cuatro especies distintas de hongos del género 'Candida'. Los investigadores también descubrieron cómo el PGG inhibe el crecimiento: atrapa moléculas de hierro, privando a los hongos de un nutriente esencial.

Al matar de hambre a los hongos en lugar de atacarlos, el mecanismo del PGG no favorece el desarrollo de nuevas resistencias al fármaco, a diferencia de los medicamentos antifúngicos existentes. Los experimentos en laboratorio demostraron también que la toxicidad del PGG para las células humanas es mínima.

"Las infecciones fúngicas resistentes a los fármacos son un problema sanitario cada vez mayor, pero hay pocos antifúngicos nuevos en fase de desarrollo", ha afirmado Cassandra Quave, autora principal del estudio y profesora adjunta del Departamento de Dermatología y del Centro para el Estudio de la Salud Humana de la Facultad de Medicina de Emory.

"Nuestros hallazgos abren un nuevo enfoque potencial para tratar estas infecciones, incluidas las causadas por la mortal 'Candida auris'", ha añadido.

La 'C. auris' suele ser multirresistente y presenta una elevada tasa de mortalidad, lo que ha llevado a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a calificarla de grave amenaza para la salud mundial.

UNA AMENAZA EMERGENTE

La 'Candida' es una levadura que suele encontrarse en la piel y el tubo digestivo de las personas sanas. Algunas especies, como 'Candida albicans', crecen ocasionalmente sin control y causan infecciones leves en las personas.

En casos más graves, puede invadir el interior del organismo y causar infecciones en el torrente sanguíneo o en órganos como el riñón, el corazón o el cerebro. Las personas inmunodeprimidas, incluidos muchos pacientes hospitalizados, son las que corren mayor riesgo de contraer infecciones invasivas por 'Candida', que está desarrollando rápidamente resistencia a los fármacos.

En 2007, la nueva especie de 'Candida', 'C. auris', apareció en un paciente hospitalizado en Japón. Desde entonces, 'C. auris' ha causado brotes asociados a la atención sanitaria en más de una docena de países de todo el mundo, con más de 3.000 casos clínicos notificados sólo en Estados Unidos.

Quave es etnobotánica y estudia cómo los pueblos tradicionales han utilizado las plantas con fines medicinales para buscar nuevos candidatos prometedores a fármacos modernos. Su laboratorio gestiona la Biblioteca de Productos Naturales Quave, que contiene 2.500 productos naturales botánicos y fúngicos extraídos de 750 especies recogidas en yacimientos de todo el mundo.

"No adoptamos un enfoque aleatorio para identificar posibles nuevos antimicrobianos", afirma Quave. "Centrarnos en las plantas utilizadas en la medicina tradicional nos permite afinar rápidamente en las moléculas bioactivas", ha explicado.

El laboratorio del Quave también ha descubierto que las hojas del árbol del pimiento brasileño contienen PGG, un compuesto que ha demostrado actividades antibacterianas, anticancerígenas y antivirales en investigaciones anteriores.

El pimentero brasileño, una mala hierba invasora en Florida, pertenece a la familia de la hiedra venenosa. "El PGG ha aparecido repetidamente en nuestros análisis de laboratorio de compuestos vegetales de miembros de esta familia de plantas", afirma Quave. "Tiene sentido que estas plantas, que prosperan en entornos muy húmedos, contengan moléculas para combatir una serie de patógenos", ha añadido.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

El laboratorio de Quave decidió comprobar si el PGG tenía actividad antifúngica contra la 'Candida'. Los experimentos en laboratorio demostraron que el PGG bloqueaba alrededor del 90 por ciento del crecimiento de 12 cepas de cuatro especies de 'Candida': 'C. albicans', 'C. auris multirresistente' y otras dos especies de 'Candida no albicans multirresistentes'.

El PGG es una molécula de gran tamaño conocida por sus propiedades de unión al hierro. Los investigadores comprobaron el papel de esta característica en la actividad antifúngica.

"Cada molécula de PGG puede unir hasta cinco moléculas de hierro", explica Márquez. "Cuando añadimos más hierro a un plato, más allá de la capacidad de secuestro de las moléculas de PGG, los hongos volvieron a crecer con normalidad".

Estudios previos en animales sobre el PGG han descubierto que la molécula se metaboliza rápidamente y se elimina del organismo. En lugar de una terapia interna, los investigadores están estudiando su posible eficacia como antifúngico tópico.