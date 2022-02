Un compuesto experimiental muestra resultados prometedores en ratones frente al cáncer de páncreas

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Illinois Chicago (Estados Unidos) han desarrollado un compuesto experimental, denominado XP-524, que podría ofrecer algún día una esperanza para el tratamiento del cáncer de páncreas.

Su estudio preclínico, cuyos resultados se han publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', muestra que duplica con creces el tiempo medio de supervivencia de los ratones con cáncer de páncreas y que el tiempo de supervivencia se amplió aún más cuando se combinó con la inmunoterapia.

El XP-524 altera dos proteínas implicadas en la formación de varios tipos de tumores: el bromodominio y el motivo extra-terminal (BET) y la histona acetiltransferasa EP300/CBP (EP300). Bloquea estas proteínas, lo que ayuda a reactivar las respuestas inmunitarias al tipo más común de cáncer de páncreas, el adenocarcinoma ductal pancreático.

En el estudio, los investigadores descubrieron que XP-524 también sensibiliza a los tumores de páncreas a la terapia de puntos de control inmunitarios, un tipo específico de terapia inmunitaria que ayuda al organismo a reconocer y combatir las células cancerosas.

"Además de prolongar la supervivencia en modelos de laboratorio de la enfermedad, también descubrimos que XP-524 activaba la respuesta inmunitaria y, cuando se utilizaba en combinación con un anticuerpo anti-PD1, duplicaba con creces la mediana del tiempo de supervivencia en los modelos de ratón. Podría ser una estrategia útil para sensibilizar a los tumores de páncreas a la inhibición del punto de control inmunitario", explica Ajay Rana, uno de los líderes de la investigación.

En la actualidad, no existen tratamientos eficaces para el cáncer de páncreas. La enfermedad, que es resistente a la quimioterapia, la radioterapia y la inmunoterapia, tiene una baja tasa de supervivencia a cinco años: un 11 por ciento para todos los estadios combinados y menos de un 5 por ciento para el cáncer que se ha extendido. En los estudios, XP-524 parece reprogramar el tumor pancreático para prolongar la supervivencia.

"Los inhibidores de BET son prometedores para el tratamiento del cáncer de páncreas. Al dirigirse simultáneamente a dos aspectos del proceso de la enfermedad, vemos el potencial de un tratamiento clínicamente eficaz", apunta Rana.

Anteriormente, los ensayos clínicos con otros inhibidores de BET se interrumpieron por su elevada toxicidad y su limitada eficacia clínica. Sin embargo, esos datos sugirieron que los inhibidores de BET podrían ser más eficaces cuando se combinan con otros tratamientos, lo que llevó a los investigadores a investigar un enfoque combinado.