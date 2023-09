El colesterol alto perjudica la fertilidad en hombres y mujeres

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

En mujeres, unos altos niveles de colesterol malo (LDL) pueden crear unos desarreglos hormonales que dificultan tanto la fecundación como que el embarazo pueda llegar a término, mientras que en hombres puede provocar una menor cantidad de esperma con peor calidad o directamente espermatozoides que muestren morfología defectuosa, según ha informado la directora de IVI Pamplona, Begoña Martínez.

Con motivo del Día Mundial del Corazón, que se celebra el 28 de septiembre, el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) ha advertido que, mientras que la gran mayoría de la población conoce que el colesterol malo es responsable de la gran mayoría de enfermedades cardiovasculares, "pocos conocen su relación con la infertilidad".

Por ello, el IVI ha recordado que, "aunque el colesterol malo fomenta la infertilidad, no es que la cause por sí solo, sino que todo lo que lo rodea (malos hábitos, hipertensión, sobrepeso, etc.) genera además unas circunstancias poco favorables para lograr un embarazo".

El colesterol tiene una estrecha relación con el grupo de hormonas esteroideas, que influyen en gran parte en la fertilidad humana. En concreto, este lípido es el responsable de ser el precursor de hormonas como el estradiol, la progesterona y la testosterona, claves para el proceso reproductivo y que se sintetizan en células de ovarios y testículos.

Sin embargo, los estrógenos influyen en el metabolismo de las grasas, favoreciendo la producción del conocido como colesterol bueno (HDL), que es beneficioso para la fertilidad, ya que los ovarios contienen muchos receptores de este tipo de lípido. Por todo ello, es importante mantener valores superiores a 35 mg/dl en hombres y a 40 mg/dl en mujeres de este tipo de colesterol.

CONTROLAR EL COLESTEROL PARA POTENCIAR LA FERTILIDAD

Expertos en reproducción asistida de IVI han recordado la importancia de tener unos hábitos saludables para poder disfrutar de una buena salud cardiovascular y equilibrio hormonal, mejorando así las posibilidades de conseguir el embarazo.

Para ello, los expertos recomiendan una dieta variada basada en el modelo mediterráneo: rica en elementos vegetales, legumbres, cereales integrales, carnes magras y pescado omega-3. Y, sobre todo, evitar los procesados que contienen grandes cantidades de sal y azúcar.

Además, es aconsejable realizar actividad física de manera habitual y manterse activos con paseos o subiendo escaleras, por ejemplo. Abandonar el hábito tabáquico, incluso aunque sea puntual, y no consumir alcohol de manera habitual, es otro de los consejos de los especialistas.

Las personas propensas a tener niveles altos de colesterol, diabéticas o hipertensas, deben realizarse analíticas periódicas para poder llevar un mayor control de los niveles de lípidos en sangre.

"Los niveles de colesterol son un indicador más a consultar en la analítica que hacemos en primera consulta para evaluar a cada paciente y posteriormente planificar un tratamiento personalizado para cada caso. Igualmente, antes de comenzar un tratamiento de reproducción asistida siempre se recomienda vigilar nuestros hábitos de vida para que sean lo más saludables posible, ya que será la mejor base sobre la que trabajar en materia de fertilidad", ha finalizado Martínez.