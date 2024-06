El CNIO reúne a donantes y beneficiarios de su programa de investigación para jóvenes

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha celebrado la jornada 'Amigos del CNIO' en la que se han reunido particulares, asociaciones y empresas que apoyan la investigación del cáncer a través del programa 'Amigos del CNIO' con los jóvenes contratados con sus aportaciones, ya que el cien por cien de los ingresos por donación del programa se dedican a contratar investigadores del cáncer, con el objetivo de atraer y retener talento.

"Su generosidad me ha permitido volver a España con mi familia, y aplicar aquí lo que he aprendido durante cinco años en Estados Unidos", ha señalado la investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Clara Reglero, durante la Jornada 'Amigos del CNIO', en la que el centro recibe a los donantes de su programa filantrópico.

Los contratos de todos ellos están financiados por ‘Amigos del CNIO. Con este programa el CNIO se dirige a quienes quieren apoyar la investigación del cáncer en un centro de investigación de referencia internacional. Las donaciones se destinan a la contratación de jóvenes investigadores, un total de 37 hasta ahora.

Una vez al año el CNIO acoge a sus donantes, que pueden visitar varios grupos de investigación y conocer en persona a los científicos que han contribuido a contratar con sus donaciones.

En esta ocasión María Martínez, Lluís Cordón, Carolina Villarroya, Isabel Espejo (Contrato Amigos del CNIO La Roche-Posay), Mikhail Chesnokov y Macarena Pozo -además de Clara Reglero- han explicado cómo investigan los mecanismos moleculares implicados en el cáncer, los factores que contribuyen a su agresividad, las metástasis o a la resistencia a fármacos; también, cómo crear modelos animales para estudiar el cáncer, cómo diagnosticar más precozmente o a qué moléculas dirigir nuevos fármacos.

También ha habido espacio para que varios 'Amigos del CNIO' contaran por qué lo son. Gema Mazón Gutiérrez (en el centro de la foto con Jasminka Boskovi) se vio movida por "la ilusión de contribuir en el avance de la investigación de una enfermedad que ha impactado mucho en su familia".

"Ser Amiga del CNIO me ha dado alegría y orgullo, me ha puesto en contacto con la investigación más avanzada y con el enlace de la ciencia con el arte, con la filosofía, con la naturaleza. Me enorgullece conocer vuestros avances y ver el esfuerzo que realizáis para apoyar el trabajo de las mujeres científicas y los jóvenes y por comunicar la mejor ciencia a la ciudadanía. Vuestro trabajo me llena de esperanza", ha apuntado.

Por su parte, Isabel Castillejo y Leonor Prieto, de L’Orèal España, han recordado que la investigación es "la clave fundamental para hacer avanzar los tratamientos y combatirlo".