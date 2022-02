CNIO acoge la escultura 'Intra-Venus' de Marina Vargas en apoyo a las mujeres con cáncer

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha decidido exponer en su entrada la escultura de mármol de la artista Marina Vargas 'Intra-Venus', en apoyo a las mujeres con cáncer, durante todo un año, así como la presentación de la asociación que recibe el mismo nombre que la escultura, cuyo objetivo es dar visibilidad y apoyo a las creadoras con cáncer.

Esta iniciativa forma parte del resto de acciones que celebrará el CNIO con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que tendrá lugar este viernes 4 de febrero y ha tenido lugar con la presencia de medio centenar de personas, entre los que se encontraban la directora de este centro, Maria A. Blasco; el director del Instituto de Salud Carlos III, Cristóbal Belda; el director de la Fundación Banco Santander, Borja Baselga; la presidenta de la Fundación Merck Salud, Carmen González Madrid, así como representantes de la asociación Intra-Venus y numerosas creadoras.

La escultura 'Intra-Venus', de tamaño natural, representa a una paciente de cáncer de pecho, desnuda, a la que se le ha practicado una mastectomía. "Esta escultura es performática, quería que registrara la huella de cómo estaba mi cuerpo en ese momento, es también un homenaje a todas las mujeres que hemos pasado por ese momento", ha explicado la artista.

En este sentido, Marina Vargas ha relatado su experiencia como paciente de cáncer durante de la pandemia de Covid-19 y su búsqueda de interlocutoras entre las autoras, como Susan Sontag, que han escrito sobre ello.

"Se necesita visibilizar los verdaderos procesos de las pacientes de cáncer, porque nos sentimos ridiculizadas en las imágenes que se ofrecen cuando se habla de cáncer, no nos sentimos identificadas

con ellas. Al hablar de esto, se debe contar con las pacientes que lo están padeciendo. Por eso vemos necesario generar una red de apoyo y estímulos, que dé visibilidad a aquello que no se ve. Porque un cáncer no termina cuando acaba el tratamiento. Es una enfermedad social", ha explicado Vargas sobre la creación de la Asociación Intra-Venus.

Por su parte, la catedrática de Educación Artística, Marian Fernández-Cabo, ha lamentado que la ciencia minimice la situación de las mujeres, al valorar el malestar femenino "como algo que no es importante" y sobremedicándolas. "A las mujeres se le recetan cinco veces más antidepresivos que a los varones y el doble de ansiolíticos. Cuatro de diez mujeres diagnosticadas con cáncer de mama son víctimas de discriminación en sus trabajos anualmente, con el estigma de la improductividad como el más repetido en sus despidos y solo el 53 por ciento se reincorporan al trabajo después de padecer un cáncer", ha precisado.

Entre las acciones que CNIO realizará por el Día Mundial del Cáncer, la propia organización destaca el inicio de la gran campaña 'La lotería que más te toca', destinada a informar de la importancia de la investigación del cáncer y a promover la implicación de toda la sociedad en esta lucha por la que trabajan cada día más de 400 científicos en el CNIO.