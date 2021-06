Claves para superar el miedo a quitarse la mascarilla

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ante el fin del uso de mascarilla en exteriores el próximo sábado, los expertos de Mundopsicologos.com advierten de que "no faltarán casos de personas que se sentirán oprimidas por una sensación de vulnerabilidad", por lo que animan a reaccionar y encontrar la manera de superar el miedo, con "responsabilidad y paciencia".

Estos psicólogos explican que podría suceder algo parecido al 'síndrome de la cabaña', que nació a raíz de la desescalada, cuando, poco a poco, se volvió a salir de casa. "En algunas personas se desarrolló una reticencia hacia esa posibilidad, y comenzaron a encerrarse en el hogar, llevados por el miedo a cambiar su entorno después de haber vivido durante mucho tiempo aislados", comentan los expertos. En aquel entonces, continúan, la recomendación fue tomar pequeños pasos, de manera responsable, y abordar el problema para no sentirse abrumado.

Por ello, ahora, para superar el miedo a quitarse la mascarilla, estos psicólogos proporcionan una serie de consejos. En primer lugar, abogan por empezar gradualmente. "A nadie se le pide que pase de llevar una FFP2 incluso si camina solo en una calle desierta a no ponerse nada caminando por una calle principal estrecha y concurrida el sábado con las rebajas. Comencemos por aflojar nuestras medidas personales, quizás cambiando al uso de mascarillas quirúrgicas en lugar de FFP2, es decir, hacer una desescalada personal", especifican.

Por otro lado, animan a comenzar cuando la persona se haya preparado. "El hecho de que se haya establecido un día para decir basta a las máscaras no significa que todo el mundo tenga que adaptarse y quitársela al instante. Somos libres de mantener hábitos que nos hagan sentir tranquilos, sin presiones y de tomar decisiones personales para nuestra propia salud", aclaran.

En caso de tener que vacunarse todavía, recomiendan esperar hasta que termine el ciclo de vacuna para sentirse más seguro, ya que, una vez vacunados, existe muy poco riesgo de contraer la enfermedad, y especialmente de desarrollarla de forma grave. "Esta conciencia nos ayudará a reingresar al mundo sin mascarillas con mayor tranquilidad", comentan.

En este sentido, también aconsejan no transitar áreas concurridas. "Evitemos espacios abarrotados que nos hagan sentir más expuestos y busquemos lugares donde vale la pena quitarnos la mascarilla. Porque ello implica solo una molestia que nos impide disfrutar plenamente del lugar y el momento", afirman. También recuerdan que hay que llevar la siempre la mascarilla encima, no solo para sentirse más seguro, sino para tener en caso de entrar después en espacios cerrados. Por otro lado, apuestan por seguir asociándose con pequeños grupos de personas para sentirse más tranquilo a nivel emocional.

Asimismo, recomiendan hablar con personas que comparten estas preocupaciones. "No sentirse solo y fuera de lugar es muy importante para evitar que la situación se vuelva más grave de lo que es", explican, añadiendo que "mucha gente comparte estos miedos, es una reacción normal y comprensible". Pero también instan a hablar con personas que tengan un punto de vista opuesto, ya que, señalan, "es un excelente ejercicio para ampliar nuestras miradas y tomar en consideración motivos que no conocíamos para redimensionar nuestras inquietudes".

Además, recuerdan que hay que darse tiempo para aceptar el cambio y ponerlo en práctica. "No intentemos hacer todo de inmediato, no tendría sentido. Preocupémonos por hacerlo bien. Es bueno evitar que se sume un trauma a un miedo ya existente", declaran. En caso de que el miedo no se pueda controlar y manejar, recomiendan acudir a un especialista para ayudar a gestionarlo y superarlo de la mejor manera posible.