Claves para entender mejor la depresión, una patología que sufrirá 1 de cada 5 personas

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La depresión es una patología hoy en día muy frecuente, según resalta la Sociedad Española de Psiquiatría, y que padecerá una de cada 5 personas en algún momento de su vida. "Todo el mundo puede sentirse triste a veces, pero se dice que alguien la sufre cuando estos sentimientos no desaparecen rápidamente o empeoran tanto que interfieren con su vida diaria", apunta la sociedad científica española.

El catedrático de Biología celular en la Universidad de Salamanca, y antiguo rector de esa universidad, el profesor y divulgador científico José Ramón Alonso ha publicado 'La enfermedad invisible. Superar la depresión' (Shackleton Books), un libro con el que pretende acercar más a la población esta enfermedad "invisibilizada y estigmatizada", que provoca un "enorme sufrimiento" en quien la padece.

Según confiesa en una entrevista con Infosalus, se trata de una patología muy estigmatizada por nuestra sociedad porque no la entendemos, porque vemos un sufrimiento "terrible", "las personas deprimidas a veces tienen la sensación de que toda su familia estaría mejor sin ellos, algo que es durísimo".

También cree que nos da vergüenza hablar de ello, y es muy doloroso para quienes están alrededor de un paciente que la sufre. "Sabemos demasiado poco sobre la enfermedad, por qué surge, qué es lo que está pasando. Además, en cuanto a las estrategias de tratamiento hay mucha gente a la que le dejan fuera y no funcionan y por otro lado, hay desconocimiento en torno a ella y necesitamos saber mucho más tanto en el ámbito científico, como en el social", insiste Alonso.

Apunta igualmente que en España la depresión es la principal causa de muerte no debida a un trastorno orgánico y para las personas de 15 a 29 años es la segunda causa de muerte, asociada al suicidio.

Dice que es más frecuente entre las mujeres, y esto es así, según indica, porque los hombres lo ocultan más que ellas, y en algunos casos lo hacen a través del alcohol o con la toma de sustancias.

"A veces la asociamos con tristeza pero no tiene por qué ser así. También puede ser un síntoma la desesperanza, dificultades para dormir o en cambio, dormir en exceso. También las cosas que te daban alegría o placer antes ahora ya no esa así, además de esa sensación de que no encajas, o de que estás en un pozo, y cuando esto se mantiene. Tenemos que enseñar que la tristeza es una emoción natural pero si esta se mantiene en el tiempo y nos empieza impedir una vida normal es cuando debemos pedir ayuda", subraya.

Así, este divulgador científico subraya que la depresión se nota por ejemplo a la hora de dormir, bien porque estas personas duermen mucho o lo hacen muy mal. Después se encontraría una sensación general de pérdida de energía, de estar cansado, o de no tener fuerzas para nada, según prosigue. "Cosas que nos dan placer como la comida, o el estar con amigos por ejemplo, todo pierde el atractivo. Esa sensación de que el cuerpo ha perdido esa ilusión por vivir", remarca.

¿SE CONOCE REALMENTE SU POSIBLE ORIGEN?

Sobre el origen de la depresión, José Ramón Alonso sostiene que a día de hoy "nos movemos en la hipótesis" y se sospecha que está relacionada con alteraciones en los neurotransmisores del cerebro, "aunque sigue habiendo dudas al respecto".

Afirma también que se cree que aspectos genéticos podrían estar relacionados en su desarrollo, al encontrarse familias con varios casos entre sus miembros, o en cambio familias que sean más resilientes también. También dice que la depresión está asociada al estado general de salud de la persona, siendo por ejemplo más frecuente en personas con enfermedades graves, como el cáncer.

Además, señala a los factores ambientales: "Nos afectan a nuestro cerebro todas las circunstancias en las que vivimos. Hay personas que caen en depresión por su situación laboral o porque están sufriendo acoso en el colegio y nuestro cerebro es muy plástico a estas influencias externas".

Otro de los aspectos que, a su juicio, se puede conocer de la depresión es que existe una depresión llamada 'refractaria', que no responde a tratamientos, y que puede llegar a darse en un 30% de los casos. El científico señala que lo más utilizado son los tratamientos farmacológicos y la terapia psicológica.

En última instancia resalta otros avances realizados frente a esta enfermedad, y concretamente señala al estudio realizado por Katherine Scangos, y publicado en Nature Medicine, en el que se le implantó quirúrgicamente un estimulador a una persona con depresión, un dispositivo que funciona con pilas y con un tamaño similar al de una caja de cerillas, que tras detectar el patrón de actividad neuronal relacionado con la depresión, y aquellos momentos en los que peor se encontraba el paciente, el aparato es capaz de emitir una serie de estímulos eléctricos a la persona que compensan esos defectos, algo como un marcapasos cerebral.