Científicos logran identificar marcas en el genoma asociadas a la Enfermedad de Meniere

GRANADA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación de Otología y Otoneurología del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA) ha logrado identificar marcas producidas sobre el ADN que permiten distinguir entre pacientes con Enfermedad de Meniere y personas sanas. También, han confirmado previos hallazgos de un proceso inflamatorio crónico subyacente a esta enfermedad.

Este trabajo se centra en la Enfermedad de Meniere, un trastorno crónico del oído interno que consiste en episodios de vértigo espontáneo, normalmente asociado con pérdida de audición neurosensorial de baja o media frecuencia, ruido en los oídos y/o plenitud auditiva. Esta enfermedad se considera multifactorial y está determinada, tanto por factores genéticos, como ambientales.

Este estudio granadino es novedoso, ya que se ha analizado por primera vez la epigenética de pacientes con Enfermedad de Meniere. Concretamente, la epigenética es el estudio de los cambios en la función de los genes que no se pueden atribuir a alteraciones en la secuencia de AND y que se dan al agregarse o eliminarse pequeñas etiquetas químicas como respuesta a cambios en el entorno, lo que conlleva una inhibición o activación de la expresión de los genes sobre los que se producen, o no, dichas marcas.

Una de las marcas más estudiadas es la metilación, la cual se basa en la unión de grupos metilo al AND. En concreto, en este análisis han participado 14 pacientes con Enfermedad de Meniere y seis controles sanos, con el objetivo de identificar un patrón de metilación en enfermos de Meniere y así, conocer potenciales mecanismos de la enfermedad.

Este equipo de científicos ha comparado cómo es la metilación entre pacientes y controles, de este modo han encontrado un gran número de posiciones en el ADN donde hay una diferencia significativa en la metilación. Muchas de estas posiciones se encuentran en genes que previamente han sido relacionados con hipocusia, como PCDH15, ADGRV1 y CDH23. Otro logro de este estudio ha sido identificar no solo posiciones concretas, sino también regiones del ADN donde la metilación varía entre casos y controles.

Mediante análisis bioinformáticos observaron una relación de estas regiones con una excitación anormal de las neuronas. Además, en el gen PHB se identificó una región en la que no se observa metilación en los pacientes, pero sí en los controles.