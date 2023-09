Científicos españoles reclaman mayor inversión en la investigación contra el cáncer y que sea "una prioridad nacional"

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de IMDEA Nanociencia y catedrático del Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad Autónoma de Madrid, Rodolfo Miranda, ha reclamado mayor inversión institucional en la investigación contra el cáncer en España, al tiempo que ha reivindicado que se convierta en "una prioridad nacional".

En el marco del Día mundial de la Investigación en Cáncer, que se celebra el próximo 24 de septiembre, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha organizado un desayuno en el que, junto a Miranda, otros investigadores han coincidido en que es necesaria "una estrategia", así como "mayor inversión" para mejorar la investigación contra el cáncer a nivel nacional.

Las previsiones indican que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Además, la AECC señala que, con la investigación, la supervivencia en cáncer se sitúa en un 55,3 por ciento en hombres y en un 61,7 por ciento en mujeres.

Para mejorar los avances contra el cáncer, el investigador principal del Grupo de Nanobiotecnología en IMDEA Nanociencia, Álvaro Somoza, cree que "es necesaria la educación a todos los niveles, para que la inversión en investigación no se considere un gasto".

Del mismo modo, la directora general de la Asociación Española Contra el Cáncer y la Fundación Científica de la Asociación, Isabel Orbe, ha señalado que se necesita "financiación" y "una estrategia estable" para conseguir mejoras. "Como país no tenemos un presupuesto estable, independientemente de quién esté en el Gobierno. No se piensa en ciencia a largo plazo", ha subrayado Orbe.

De la importancia de los avances en el tratamiento también ha hablado Cuca Vargues, una paciente de cáncer de pulmón que ha asegurado que "de la investigación depende la supervivencia".

"Yo empecé con una adenocarcinoma de pulmón, luego pasó a metástasis y eso quiere decir que ahora mismo estoy en un estadio 4. Todo el mundo sabe que es el peor estadio. No hubiera llegado hasta aquí sin la investigación. Si llevo aquí tres años es gracias a que hay tratamientos que me van cambiando y que me van garantizando que puedo", ha apuntado Vargues.

Asimismo, Miranda ha destacado que imprescindible "focalizar" las inversiones. "Todos en este país pretendemos investigar en todas las prioridades establecidas en el mundo mundial y así es difícil avanzar mucho en alguna de ellas. Además, creo que hace falta cambios importantes en la organización, como financiar grupos interdisciplinares que sean capaces de recorrer ese camino desde la investigación básica hasta el clínico investigador", ha apuntado el catedrático.

PÉRDIDA DE INVESTIGADORES

Los ponentes han coincidido en que en los últimos años en España se ha formado a científicos de alto nivel que han acabado marchándose a otros países con más recursos para continuar sus trabajos.

"Lo que se ha llamado la fuga de cerebros, aunque prefiero utilizar otra terminología y hablar realmente de la pérdida de capital humano de alta calidad. Esto indica que algo no se está haciendo bien aquí y que hay algo que sí están haciendo bien los otros", ha manifestado Somoza.

En este sentido, la investigadora principal del Grupo de Metalofármacos en IMDEA Nanociencia, Ana Pizarro, ha asegurado que "las condiciones a la hora de establecerse en España son un poco desventajosas en comparación con otros países".

Para Pizarro, las instituciones españolas "lo hacen muy bien" en cuanto a la formación de los profesionales, ya que "el conocimiento es equiparable" con otros países. Sin embargo, "las condiciones de estabilización son más complicadas".

"Quieres estabilizarte a nivel personal, pero también necesitas la estabilización desde el punto de vista de tus proyectos profesionales. No solo quieres establecer tu contrato, sino también importan otras cosas, como el flujo de financiación hacia lo que quieres hacer en investigación", ha explicado Pizarro.