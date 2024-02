Científicos desentrañan una anomalía prevalente en el nacimiento humano

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Científicos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (Estados Unidos) han descubierto la causa potencial de la llamada malrotación intestinal, una afección potencialmente mortal, según publican en la revista 'Development'.

A medida que nuestro sistema digestivo crece, el tubo intestinal realiza una serie de bucles y rotaciones espectaculares para empaquetar el intestino que se alarga. La falla del intestino para rotar adecuadamente durante el desarrollo da como resultado esta anomalía congénita prevalente, pero poco comprendida. De hecho, la malrotación intestinal afecta a 1 de cada 500 nacimientos.

Para descubrir por qué la revolución intestinal podría salir mal, los científicos primero deben comprender la rotación intestinal durante el desarrollo normal, un proceso complejo que aún desconcierta a los biólogos. Para ello, el equipo de científicos decidió utilizar un sistema bien establecido en ranas. Debido a que los embriones de rana se desarrollan en sólo unos pocos días y son altamente accesibles experimentalmente, permiten probar rápidamente nuevas hipótesis sobre cómo y por qué el desarrollo falla durante la malrotación.

Así, los embriones de rana se desarrollaron en una placa de Petri. Al ser transparentes cuando el intestino se está desarrollando, pueden exponerse a medicamentos o sustancias químicas ambientales para detectar sustancias capaces de producir una malrotación. Uno de los compuestos que el equipo examinó fue el herbicida atrazina. Descubrieron que la exposición a la atrazina aumentaba considerablemente la frecuencia con la que los intestinos de las ranas giraban en dirección inversa (en el sentido de las agujas del reloj) y decidieron centrarse en la atrazina para investigar más a fondo la malrotación intestinal.

De esta forma, observaron que la exposición a la atrazina alteraba el metabolismo (reacciones químicas que proporcionan energía para los procesos biológicos) en los embriones de rana. El desequilibrio metabólico en los embriones descarriló una serie de procesos celulares en el intestino: las células no podían crecer, dividirse y reorganizarse adecuadamente para impulsar el alargamiento y la rotación intestinal adecuados.

Sin embargo, estos resultados no significan necesariamente que este herbicida cause una malrotación en los humanos. No obstante, los renacuajos estuvieron expuestos a niveles 1000 veces más altos que los que normalmente se encuentran en el medio ambiente. En cambio, los hallazgos sí sugieren que alterar los mismos procesos metabólicos celulares afectados por la atrazina, por ejemplo, a través de la exposición a otras sustancias químicas en el medio ambiente y/o variaciones genéticas que afectan el metabolismo, podría contribuir a la malrotación intestinal en humano.