Centro Nacional de Neurotecnología, ubicado en la UAM, estudiará cerebro humano y luchará contra alzheimer o depresión

Viciana y Morant vuelven a mostrar discrepancias en un acto: el consejero pide dejar ideologías fuera y la ministra exige más inversión

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Neurotecnología contará con un presupuesto total de 200 millones, se ubicará junto al Parque Científico de Madrid de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), estudiará el cerebro humano y luchará contra determinadas patologías clínicas, como enfermedades crónicas en estados iniciales, así como el parkinson, alzheimer o la depresión.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana ha rubricado este viernes el acuerdo junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant y la rectora de la UAM, Amaya Mendikoetxea en el campus de Canto Blanco.

El Gobierno regional invertirá 78 millones de euros hasta 2037 en esta iniciativa para el estudio del cerebro humano, con unas instalaciones que persiguen convertirse en referencia internacional en el desarrollo de nuevos avances a través de la integración de las neurociencias, la inteligencia artificial y sus implicaciones éticas.

Por su parte, el Gobierno central aportará 120 millones de euros al proyecto, de los cuales el Ministerio de Digitalización y de la Función Pública, ya ha transferido al Ministerio de Ciencia los primeros 40 millones de euros para su puesta en marcha.

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

El programa ha sido diseñado por un equipo liderado por el director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia en Nueva York, Rafael Yuste, junto con el profesor de Ingeniería Eléctrica y Neurociencia de la Universidad de California-Berkeley, José Carmena, y el catedrático de Neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, Álvaro Pascual-Leone.

Su principal objetivo es diseñar herramientas tecnológicas que estén basadas en los fundamentos de cerebro humano. Éstas se pondrán al servicio de la sociedad con gran impacto en áreas como la salud y la lucha contra determinadas patologías clínicas, como enfermedades crónicas en estados iniciales, trastornos del neurodesarrollo incluyendo el trastorno del espectro autista (TEA), así como el parkinson, alzheimer, la depresión, los trastomos del sueño, dolencias del ritmo cardiaco o secuelas tras el daño cerebral agudo y adquirido.

Igualmente, se busca la fundación de empresas que transformen el potencial de los resultados de investigación generados mediante el establecimiento de acuerdos y cofinanciación en proyectos y en la explotación comercial de los resultados, como son las patentes y otros resultados de interés comercial.

En este proyecto tendrá una importancia destacada el departamento que velará por los aspectos éticos y jurídicos asociados a la evolución de la nueva neurotecnologia.

La rectora de la UAM ha agradecido el apoyo de ambas administraciones en un proyecto que "nos permite soñar y pensar en el futuro" y ha remarcado que este centro universitario "ha apostado por la investigación". "Requiere inversión y seguirá siendo nuestro propósito", ha subrayado.

VICIANA PIDE DEJAR FUERA LA IDEOLOGÍA

Durante la firma del acto, el consejero y la ministra han vuelto a mostrar discrepancias como también sucedió con el Programa María Goyri. Viciana ha reclamado "evitar que la ideología invada la ciencia o la propia universidad", mientras que Morant le ha pedido que traslade a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que "los acuerdos nos hacen mejores para seguir apostando por el futuro y el progreso de los madrileños".

"La Administración debe respetar el estado de derecho y los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad, que serán la mejor garantía de continuidad de los proyectos y la mejor fuente de respeto de la opinión pública. También es fundamental evitar que la ideología invada la ciencia o la propia universidad. El pensamiento científico ha de ser lo más opuesto a cualquier ideología", ha remarcado el consejero.

Al hilo, ha defendido que la ciencia "parte de ideas que se someten a procesos de razonamiento para demostrar su validez, que se toman siempre provisionalmente" y ha reclamado "garantizar que la universidad y la investigación son libres, plurales y de calidad".

"Dejen que como jurista objete el concepto de neuroderechos, recientemente introducido por la neurociencia. Creo que necesita repensarse y que quizá no tenga razón de ser. Yo invito a este consorcio a incluir a los mejores juristas independientes en sus investigaciones y consultas, porque el derecho también es ciencia. Y si bien el jurista no debería hacer biología ni neurología, sino regularlas, el neurólogo o el biólogo no deberían hacer teoría jurídica", ha solicitado.

MORANT RECLAMA MÁS FINANCIACIÓN

Por su parte, la ministra ha defendido que el Gobierno de España "seguirá invirtiendo para que esta comunidad autónoma siga progresando a través de servicios públicos tan determinantes como son sus universidades públicas, así como el Centro Nacional de Neurotecnología".

"En estas dos últimas semanas, hemos firmado sendos acuerdos entre el Ejecutivo central y Madrid de cerca de 300 millones de euros. Y vuelvo a decir, creo que este es el camino. Sólo si nos entendemos, sólo si trabajamos juntos, guiados por el conocimiento, podremos superar los inmensos desafíos de nuestro tiempo", ha insistido.

Asimismo, Morant ha detallado que el Gobierno de España ha invertido en I+D "alrededor de 100 millones al año de media desde 2018, casi el doble que la Comunidad de Madrid". "La austeridad y los recortes generan miseria, pero el progreso genera bienestar", ha recalcado.

"Este centro nos va a ayudar a desarrollar reglas éticas y jurídicas necesarias para garantizar los nuevos derechos digitales. Defendemos explícitamente los neuroderechos, que no son otra cosa que anteponer el respeto a los derechos humanos a cualquier otra consideración", ha concluido.