El Centro Nacional de Microbiología, reacreditado para 2022 como laboratorio de referencia de la OMS para la polio

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio Nacional de Poliovirus (LNP), que coordina el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) desde la Unidad de Enterovirus y Gastroenteritis Víricas del Centro Nacional de Microbiología (CNM), ha sido certificado para 2022 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como laboratorio de referencia.

De igual manera, el CNM ha sido también reacreditado por la OMS como laboratorio de referencia para 2022 para sarampión y rubéola. De esta manera, el ISCIII continúa cumpliendo con los estándares de calidad de la red mundial de laboratorios de referencia de la OMS para la investigación y manejo de estas dos enfermedades; el CNM trabaja en colaboración con el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) en el desarrollo de su labor como laboratorio de referencia para la OMS en otras patologías, como es el caso de la leishmaniasis y la gripe, entre otras.

La vigilancia de poliovirus en España, según indica ISCIII, se realiza mediante la vigilancia de casos de poliomielitis, con la notificación e investigación de cualquier sospecha de esta enfermedad o de cualquier cuadro de PFA. El Sistema de Vigilancia de PFA se implantó en 1998 y se inicia con la notificación urgente de todo caso de PFA en menores de 15 años; la notificación desencadena un proceso de investigación epidemiológica, clínica y de laboratorio para descartar/confirmar el caso de polio, clasificarlo de forma adecuada y, si procede, instaurar rápidamente las medidas de intervención.

El LNP del CNM coordina en España el estudio virológico de la PFA. Actualmente sólo tres comunidades autónomas, Canarias, Cataluña y Andalucía, disponen de laboratorios que realizan el estudio virológico de las muestras de heces en pacientes con PFA, por lo que el estudio de muestras provenientes del resto de comunidades se hace en el laboratorio del CNM.

El LNP es acreditado anualmente mediante la superación de un control de calidad (proficiency test for virus isolation and accreditation report) enviado por la OMS a través de WHO Global Polio Laboratory Network. Asimismo, el LNP prepara controles de calidad para la acreditación anual de los tres laboratorios autonómicos citados anteriormente.

En España, la vacuna de polio oral se sustituyó por la vacuna inactivada en el año 2004. Desde 1996 la cobertura nacional con tres dosis de vacuna de polio supera el 95 por ciento. El último caso endémico de polio fue en 1998 y España se certificó cómo libre de la enfermedad en 2002, junto al resto de la Región Europea.

Al respecto, desde 2004, se han podido detectar y caracterizar tres casos importados de PV derivados de vacuna (PVDV): en 2005, se identificó PVDV-2 en un niño de Marruecos con una importante inmunodeficiencia primaria que le causó parálisis; en 2019, se detectó excreción de PVDV-1 y 3 por parte de un adulto pakistaní inmunodeprimido sin síntomas neurológicos y, más recientemente, en 2021, se aisló PVDV-2 en una niña de Senegal con PFA. En ninguno de los casos se identificó circulación de los PVDV ni transmisión a la población, confirmando que el riesgo de poliomielitis en España es muy bajo.